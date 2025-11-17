  1. В Україні

Винищувачі Rafale та посилення ППО — Зеленський і Макрон підписали оборонну угоду

12:46, 17 листопада 2025
Україна та Франція підписали угоду про довгострокове укріплення обороноздатності України.
Президент України Володимир Зеленський та його французький колега Емманюель Макрон під час зустрічі в Парижі підписали угоду, спрямовану на значне посилення обороноздатності України. 

Документ було підписано за столом, встановленим на злітній смузі авіабази Віллакубле.

Згідно з інформацією, яку наводило агентство Reuters, ця стратегічна угода охоплює низку критично важливих напрямків військової допомоги:

  • авіація та винищувачі: угода передбачає надання Україні багатоцільових винищувачів Rafale. Частина цих літаків надійде безпосередньо з французьких запасів, тоді як решта буде передана в рамках довгострокового плану.
  • довгостроковий план розвитку: підписано 10-річну угоду, яка сприятиме розвитку авіаційного флоту України. Мета — наростити його до 250 літаків, включаючи F-16 та шведські Gripen.
  • протиповітряна оборона: будуть здійснені постачання систем ППО SAMP/T, ракет та сучасних антидронових засобів.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Франції та зустрівся зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном.

Україна Франція Володимир Зеленський Емманюель Макрон

