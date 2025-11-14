  1. Публикации
  2. / Судебная практика

Большая Палата Верховного Суда уточнила порядок рассмотрения судебных дел с участием военнослужащих

12:00, 14 ноября 2025
Большая Палата отступила от предыдущей судебной практики Верховного Суда.
Большая Палата Верховного Суда уточнила порядок рассмотрения судебных дел с участием военнослужащих
Большая Палата Верховного Суда приняла важное решение по делу №754/947/22, отошла от предыдущей судебной практики Верховного Суда по делам 756/3462/20, 557/1226/23, 904/4027/22 и 852/2а-1/24, где подходы к остановлению производства были другими, и уточнила порядок рассмотрения судебных дел с участием военнослужащих во время действия военного положения.

Во время действия военного положения суды должны исходить из того, что:

  • Вооруженные Силы Украины и другие военные формирования автоматически считаются переведенными на военное положение. Поэтому для применения пункта 2 части первой статьи 251 ГПК Украины (а также аналогичных норм ГПК и КАС) не нужно дополнительных подтверждений этого факта.
  • Надлежащим доказательством для приостановки производства являются документы, подтверждающие пребывание лица на военной службе — военный билет, приказ командира и т.д.

Однако, если военнослужащий не желает, чтобы производство по его делу останавливали, и настаивает на его рассмотрении (лично или через представителя), суд должен учесть его волю и продолжить рассмотрение.

Как развивались события

История, которая привела к прецеденту, началась обычным бытовым конфликтом. Как сказал бы классик, все испортил квартирный вопрос.

В январе 2022 года жительница Киева обратилась в Деснянский районный суд с иском против совладельца квартиры. Квартира – в равных долях в собственности супругов, которые развелись. Истица предлагала продать имущество или заключить нотариальный договор о порядке пользования, но ответа не получила. Споры возникли относительно доступа к помещению и оплаты коммуналки.

В квартире зарегистрированы четверо: истица с несовершеннолетним сыном, ответчик с дочерью. Без регистрации проживает жена ответчика. Истица просила суд выделить:

  • Ей – комнату 14,9 м²;
  • Ответчику – комнату 16,9 м²;
  • Совместно – комнату 9,9 м², коридор 12,3 м², кухню 7 м², ванную 2,5 м², уборную 1,1 м² и кладовую 1,1 м².

Третье лицо – Служба по делам детей и семьи Деснянской РГА – защищала интересы несовершеннолетних.

Районный суд 20 сентября 2022 года отказал в ходатайстве об остановке рассмотрения дела из-за службы ответчика в ВСУ. Доказательства (повестка и военный билет) признали недостаточными. В тот же день суд удовлетворил иск, установив порядок пользования имуществом и распределив судебные расходы.

Но Киевский апелляционный суд 6 марта 2023 года остановил производство до «прекращения службы» ответчика, ссылаясь на ст. 251 и 253 ГПК Украины. Основанием стали новые доказательства: статус солдата с 16 сентября 2022 года в военной части.

Истица подала кассацию, требуя отменить определение и продолжить рассмотрение. Верховный Суд открыл производство 3 июля 2023 года.

30 апреля 2025 года Третья палата Кассационного гражданского суда передала дело в Объединенную палату для отступления от предыдущих выводов ВС.

Объединенная палата 19 мая 2025 года вернула дело, потому что аналогичные выводы есть в постановлениях Кассационного хозяйственного (дело № 904/4027/22) и административного (№ 852/2а-1/24) судов.

В итоге, 4 июня 2025 года Третья палата передала дело в Большую Палату для решения вопроса по следующим соображениям.

Введение на территории Украины военного положения для обеспечения отпора и сдерживания агрессии российской федерации, в частности возможностями ВСУ, предполагает, что наступает особый период, в течение которого, в частности, осуществляется мобилизация.

В связи с этим с объявлением военного положения на всей территории Украины ВСУ начинает функционировать на всей территории Украины в условиях особого периода, который предполагает перевод ВСУ в полном составе на территории всей Украины на военное положение, в частности организацию и штат военного времени.

Соответственно, любой военнослужащий в Украине, мобилизованный в ВСУ, который осуществляет военную службу в конкретной военной части во время военного положения, введенного Указом, является таким, что пребывает в штате военного времени ВСУ, которые переведены на военное положение.

Военнослужащий может пребывать в военной части ВСУ, которая не задействована в ведении военных (боевых) действий, но это не исключает его оперативной командировки в другую военную часть, которая задействована в соответствующих действиях. На убеждение коллегии судей, в этом и заключается одна из составляющих функционирования ВСУ в условиях особого периода. Это же касается, например, военнослужащих, которые командированы в военные администрации.

Поэтому, с учетом процессуальных прав военнослужащего, в пункте 2 части первой статьи 251 ГПК Украины речь идет именно о переводе ВСУ на военное положение. Эта норма процессуального права не содержит исключений относительно ситуаций, когда осуществление конкретных задач военнослужащим, который пребывает на военной службе в военной части ВСУ во время военного положения, объективно не препятствуют ему принимать участие в судебных заседаниях. В этом случае, до внесения изменений в процессуальное законодательство, использование военнослужащим своего права зависит от его собственной совести. Это не лишает суд права оценивать эти действия с точки зрения добросовестности участника процесса.

Коллегия судей также отметила, согласно абзацу первому части первой статьи 3 Закона № 389-VIII командир военной части наделен полномочиями выдавать справку по форме № 5, предусмотренную Инструкцией, о прохождении военнослужащим военной службы в ВСУ. А факт действия введенного Указом военного положения и связанного с ним особого периода указывает на то, что в этот период эта справка является достаточным, допустимым и надлежащим доказательством пребывания этого военнослужащего в составе ВСУ, которые переведены на военное положение. В то же время эта справка по форме № 5 не может быть единственным возможным соответствующим доказательством, поскольку справки, предоставленные в деле № 461/5209/19, также никаким образом не противоречат подтверждению факта пребывания соответствующего военнослужащего в составе ВСУ, переведенных на военное положение.

КГС ВС также обратила внимание на то, что в случае смерти или объявления умершим  соответствующего лица при условии, что вышеуказанные обстоятельства не наступили, возобновление приостановленного на основании пункта 2 части первой статьи 251 ГПК Украины производства в соответствии с такой основной засадой (принципом) гражданского судопроизводства как пропорциональность лишено смысла, если соответствующие спорные правоотношения допускают правопреемство, поскольку у суда возникает обязанность останавливать производство в деле уже на основании пункта 1 части первой статьи 251 ГПК Украины - смерть или объявление физического лица умершим, которое было стороной в деле, если спорные правоотношения допускают правопреемство. В этом случае возобновление отдельным судебным решением производства в деле из-за исчезновения оснований, предусмотренных пунктом 2 части первой статьи 251 ГПК Украины, и очередная остановка этого производства на основании пункта 1 части первой статьи 251 ГПК Украины не будет соответствовать указанной засаде (принципу) гражданского судопроизводства. Поэтому в этой ситуации рациональным будет возобновление производства в деле после решения вопроса процессуального правопреемства в остановленном производстве с объяснением в соответствующем судебном решении изменения оснований остановки производства в деле.

ВП ВС признала аргументы убедительными и приняла дело по ч. 3 ст. 403 ГПК для отступления от предыдущих выводов.

Автор: Тарас Лученко

