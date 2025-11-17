  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Ограждения и асфальтовые площадки не подлежат налогу на недвижимость — Верховный Суд

09:26, 17 ноября 2025
Верховный Суд пришел к выводу, что ограждения и асфальтированные площадки не являются зданиями или сооружениями и поэтому не могут считаться объектами недвижимости для начисления налога.
Ограждения и асфальтовые площадки не подлежат налогу на недвижимость — Верховный Суд
Иллюстративное фото из открытых источников
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ограждение и асфальтированная площадка не могут быть квалифицированы как объект жилой недвижимости для целей налогообложения налогом на недвижимое имущество. На этом подчеркнул Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда.

Обстоятельства дела №560/21804/23:

Заявитель в кассационной жалобе настаивал, что ограждение и асфальтовая площадка не относятся ни к зданиям, ни к сооружениям, поэтому не являются объектами налогообложения налогом на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.

КАС ВС поддержал доводы кассанта и указал, что предписания подп.14.1.129-1 п.14.1 ст.14 НК Украины во взаимосвязи с положениями подп.266.2.1 п.266.2 ст.266 НК Украины дают основания для вывода, что к объектам нежилой недвижимости как объектам налогообложения налогом на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, относятся именно здания и их составные части.

Системный анализ приведенных норм дает основания для вывода, что к объектам нежилой недвижимости относятся различные виды зданий как объемных архитектурно-строительных объектов, предназначенных для размещения людей или других объектов. Ключевым критерием отнесения зданий к недвижимому имуществу является также их связанность с землей, что делает невозможным перемещение этих объектов без утраты ценности и целевого назначения.

В то же время ограждение не создает внутреннего пространства, не имеет несущих конструкций и, соответственно, не может иметь того функционального назначения, которое определено в подп.14.1.15 п.14.1 ст.14 НК Украины и Классификаторе. В свою очередь, асфальтированная площадка также не создает какого-либо объемного пространства, не имеет конструктивных элементов, характерных для зданий. Фактически последняя является таким улучшением земельного участка, которое направлено на облегчение его использования.

Таким образом, ни ограждение, ни асфальтированная площадка не могут быть квалифицированы как объект нежилой недвижимости для целей налогообложения налогом на недвижимое имущество, отличное от земельного участка. Следовательно, начисление ответчиком налогового обязательства по указанному налогу на площадь этих объектов является неправомерным и противоречит требованиям подп.266.2.1 п.266.2 ст.266 НК Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховный Суд судебная практика КАС ВС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда выбирает нового председателя — текстовая трансляция

17 ноября происходят выборы нового руководителя КГС ВС — это уже третья попытка избрания председателя на заседании собрания судей.

Досье судей останутся закрытыми: Большая Палата ВС поддержала решение ВККС

Верховный Суд признал законным решение ВККС временно ограничить доступ к досье судей, поскольку такая информация представляет реальную угрозу для судьей и их близких, особенно если они находятся на оккупированных территориях или служат в ВСУ.

Большая Палата Верховного Суда уточнила порядок рассмотрения судебных дел с участием военнослужащих

Большая Палата отступила от предыдущей судебной практики Верховного Суда.

Свобода совести в военное время: как суды формируют практику религиозного отказа от мобилизации

На Полтавщине свидетеля Иеговы оправдали, а на Закарпатье – приговорили к трем годам лишения свободы.

Льготы на жилье и коммунальные услуги: какую помощь государство гарантирует военнослужащим и их семьям

Обзор ключевых положений законодательства о льготах и гарантиях для военнослужащих, ветеранов и семей погибших.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]