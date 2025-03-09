Что делать с задолженностью по заработной плате во время военного положения – объяснение

В военное время выплата зарплаты должна быть дважды в месяц.

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В условиях военного положения возникают сложности с выплатой заработной платы, и многие предприятия сталкиваются с проблемой, когда начислить зарплату можно, но ее невозможно выплатить, или когда этого сделать невозможно в силу объективных обстоятельств. Однако согласно украинскому законодательству, заработная плата должна выплачиваться минимум дважды в месяц. Об этом сообщило Управление инспекционной деятельности в Житомирской области.

Как отмечают специалисты, в случае выплаты через банковские учреждения, есть меньше объективных причин для задержки выплат по сравнению с выплатой через кассу предприятия. В то же время работодатели должны принимать все возможные меры для своевременного начисления и выплаты зарплаты, ведь это является правом работников.

Согласно статье 10 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», работодатель освобождается от ответственности за нарушение сроков выплаты, если сможет доказать, что задержка произошла из-за боевых действий или других обстоятельств непреодолимой силы.

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