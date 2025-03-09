Великобритания может сократить количество госслужащих и внедрить искусственный интеллект

Великобритания будет использовать искусственный интеллект для повышения эффективности работы правительства.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Великобритания сократит количество государственных служащих и использует искусственный интеллект для повышения эффективности. Об этом заявил министр британского правительства Пэт Макафадден, передает Bloomberg.

«Центральная государственная служба может стать меньше», - подчеркнул он.

Также Макфадден отметил, что правительство запустит кампанию по цифровизации, в рамках которой 10% всех госслужащих будут заняты в цифровых или связанных с данными ролях в течение 5 лет.

«Нельзя тратить время на задачу, которую цифровые технологии или искусственный интеллект могут выполнить лучше, быстрее и с столь же высоким качеством», - заявил он.

Министр добавил, что Brexit и Covid-19 привели к увеличению найма в правительстве. По его словам, сокращение размера штата направлено на то, чтобы получить отдачу от наших денег.

Кроме того, правительство представит пакет изменений в системе социального обеспечения, чтобы решить проблему роста количества людей, зависящих от государственной помощи.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.