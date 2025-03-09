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Великобритания может сократить количество госслужащих и внедрить искусственный интеллект

17:16, 9 марта 2025
Великобритания будет использовать искусственный интеллект для повышения эффективности работы правительства.
Великобритания может сократить количество госслужащих и внедрить искусственный интеллект
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Великобритания сократит количество государственных служащих и использует искусственный интеллект для повышения эффективности. Об этом заявил министр британского правительства Пэт Макафадден, передает Bloomberg.

«Центральная государственная служба может стать меньше», - подчеркнул он.

Также Макфадден отметил, что правительство запустит кампанию по цифровизации, в рамках которой 10% всех госслужащих будут заняты в цифровых или связанных с данными ролях в течение 5 лет.

«Нельзя тратить время на задачу, которую цифровые технологии или искусственный интеллект могут выполнить лучше, быстрее и с столь же высоким качеством», - заявил он.

Министр добавил, что Brexit и Covid-19 привели к увеличению найма в правительстве. По его словам, сокращение размера штата направлено на то, чтобы получить отдачу от наших денег.

Кроме того, правительство представит пакет изменений в системе социального обеспечения, чтобы решить проблему роста количества людей, зависящих от государственной помощи.

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