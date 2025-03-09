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У Києві спалахнула пожежа в екопарку на Осокорках

16:58, 9 березня 2025
Як повідомили в КМДА, пожежу вже гасять рятувальники.
У Києві спалахнула пожежа в екопарку на Осокорках
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9 березня у Києві на Осокорках почалася сильна пожежа на відкритій місцевості. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Загоряння окремих осередків трав'яного настилу та очерету сталось на відкритій території ландшафтного заказника «Осокорківські луки».

Як повідомили в КМДА, пожежу вже гасять рятувальники. Відео займання ширяться мережею.

Як писала «Судово-юридична газета», у столиці 8 березня у повітрі відчувався неприємний запах диму, а лівий берег затягнуло смогом.

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Київ пожежа

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