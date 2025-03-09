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Трамп заявив, що Україна «може не вижити в будь-якому випадку»

17:52, 9 березня 2025
Президент США вважає, що Україна «може не вижити», навіть якщо їй постачати зброю.
Трамп заявив, що Україна «може не вижити в будь-якому випадку»
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Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна може не вижити «в будь-якому випадку» – і з військовою допомогою від США, і без неї.

Так Трамп відповів на питання журналістки Fox News «Чи влаштовує його, що Україна може не вижити без американської допомоги?».

«Ну, вона може не вижити в будь-якому випадку, але ви знаєте, що у нас є деякі слабкі місця з Росією. Ви знаєте, що для цього потрібні двоє. Послухайте, цієї війни не повинно було статися, але вона сталася. Тож тепер ми застрягли в тому, що для цього потрібні двоє. Тож тепер ми застрягли в цьому безладі», – сказав президент США.

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США Україна Дональд Трамп війна

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