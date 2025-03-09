Байден не должен был выделять Украине 350 миллиардов, — Трамп заявил, что нужно было выровнять вклады с Европой

Президент США выразил недовольство помощью, которую администрация Джо Байдена предоставила Украине.

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Президент США Дональд Трамп выразил недовольство финансовой помощью, которую администрация Джо Байдена предоставила Украине. Об этом он сказал в интервью Fox News.

По его словам, речь идет о 350 миллиардах долларов, выделение которых было «ошибкой». Трамп считает, что Байден должен был выровнять вклады с Европой.

Байден никогда не должен был выделять 350 миллиардов. Он должен был выровнять вклады с Европой. Все, что ему нужно было сделать это сказать: вы должны быть на том же уровне, что и мы. Они – 100, мы – 350, и они в большей опасности, между нами целый океан», – Трамп.

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