Никто не угрожал отключить Украину от Starlink, — госсекретарь США Рубио

До этого Польша пригрозила разрывом контракта, если Маск отключит Starlink для Украины.

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Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что «никто не угрожал отключить Украину от Starlink». Так он ответил на пост министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского.

Накануне глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша расторгнет контракт со Starlink, если Илон Маск отключит терминалы для Украины.

В частности, Рубио назвал выдумками слова Сикорского о ненадежности SpaceX как поставщика услуг.

«Никто не угрожал отключить Украину от Starlink. И скажите спасибо, потому что без Starlink Украина давно бы проиграла эту войну, и россияне сейчас были бы на границе с Польшей», – написал он в Х.

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