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Парламент прийняв закон про реформу держслужби, який дозволить підвищити оклади працівників апаратів судів

13:45, 11 березня 2025
За словами Дениса Маслова, прийнятий закон дозволить підняти зарплату в апаратах судів.
Парламент прийняв закон про реформу держслужби, який дозволить підвищити оклади працівників апаратів судів
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Верховна Рада 11 березня прийняла в цілому законопроект №8222 щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців. За словами голови Комітету Верховної Ради з питань правової політики Дениса Маслова, цей закон також передбачає зміни в оплаті праці апаратів судів.

«Вдалося включити до законопроекту важливі положення, що відкривають шлях до підвищення посадових окладів працівників апаратів судів», зазначив він.

А саме, на період дії воєнного стану та протягом 6 місяців з дня його припинення, Кабінет Міністрів України може встановлювати для державних службовців в апаратах (секретаріатах) судів, інших органах та установах системи правосуддя додаткові коефіцієнти до посадових окладів, у тому числі за рахунок коштів спеціального фонду Державного бюджету України.

Також з метою підвищення посадових окладів працівників апаратів для всіх судів України буде піднято рівень їх юрисдикції.

Суди, органи та установи системи правосуддя, юрисдикція яких поширюється на територію Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, будуть віднесені до державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, а районні, міжрайонні, районні у містах, міські, міськрайонні суди – до державних органів обласного рівня.

Зазначені зміни мають набути чинності з 1 квітня 2025 року.

«Судово-юридична газета» проаналізувала фінальну редакцію законопроекту 8222 «Про внесення змін до деяких законів України щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад» з урахуванням поправок до другого читання.

Закон також передбачає, що особливості оплати праці державних службовців в апаратах (секретаріатах) судів та інших органах системи правосуддя визначаються Законом «Про судоустрій і статус суддів».

Автор: Наталя Мамченко

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