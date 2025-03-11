Парламент принял закон о реформе госслужбы, который позволит повысить оклады работников аппаратов судов

По словам Дениса Маслова, принятый закон позволит поднять зарплату в аппаратах судов.

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Верховная Рада 11 марта приняла в целом законопроект №8222 относительно внедрения единых подходов в оплате труда государственных служащих. По словам главы Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Дениса Маслова, этот закон также предусматривает изменения в оплате труда аппаратов судов.

«Удалось включить в законопроект важные положения, которые открывают путь к повышению должностных окладов работников аппаратов судов», отметил он.

А именно, на период действия военного положения и в течение 6 месяцев со дня его прекращения Кабинет Министров Украины может устанавливать для государственных служащих в аппаратах (секретариатах) судов, других органах и учреждениях системы правосудия дополнительные коэффициенты к должностным окладам, в том числе за счет средств специального фонда Государственного бюджета Украины.

Также с целью повышения должностных окладов работников аппаратов для всех судов Украины будет поднят уровень их юрисдикции.

Суды, органы и учреждения системы правосудия, юрисдикция которых распространяется на территорию Автономной Республики Крым, областей, городов Киева и Севастополя, будут отнесены к государственным органам, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины, а районные, межрайонные, районные в городах, городские, горрайонные суды – к государственным органам областного уровня.

Указанные изменения должны вступить в силу с 1 апреля 2025 года.

«Судебно-юридическая газета» проанализировала финальную редакцию законопроекта 8222 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внедрения единых подходов в оплате труда государственных служащих на основе классификации должностей» с учетом поправок ко второму чтению.

Закон также предусматривает, что особенности оплаты труда государственных служащих в аппаратах (секретариатах) судов и других органах системы правосудия определяются Законом «О судоустройстве и статусе судей».

Автор: Наталя Мамченко

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