Верховная Рада приняла закон о восстановлении сроков для пересмотра судебного решения после истечения 10 лет

Законопроект направлен на приведение положений процессуальных кодексов в соответствие с решением Конституционного Суда, однако содержит нормы, которые могут вызвать проблемы на практике.

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Верховная Рада 11 марта приняла в целом как закон законопроект 11508 о внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с решением Конституционного Суда Украины от 14 февраля 2024 года № 1-р(II)/2024 относительно гарантирования защиты прав и свобод личности по решению Европейского суда по правам человека.

Законопроект направлен на приведение положений процессуальных кодексов в соответствие с решением КСУ. Этим Решением были признаны неконституционными пункт 2 ч. 2, ч. 3 статьи 321 Хозяйственного процессуального кодекса, поскольку они исключают возможность подачи заявлений о пересмотре судебного решения в связи с принятием ЕСПЧ решения после 10 лет с дня вступления в законную силу решением национального суда; восстановление судом срока на подачу заявления о пересмотре решения национального суда. Поданным законопроектом статья ГПК излагается в новой редакции.

При этом в части 2 этой статьи предусмотрено, что с учетом предписаний части первой этой статьи заявление о пересмотре судебного решения по вновь открывшимся или исключительным обстоятельствам может быть подано:

по основанию, определенному пунктом 1 части второй статьи 320 этого Кодекса, – не позднее 3 лет с дня вступления таким судебным решением в законную силу;

по основаниям, определенным пунктами 2, 3 части второй и частью третьей статьи 320 этого Кодекса, – не позднее 10 лет с дня вступления таким судебным решением в законную силу.

Одновременно сроки, предусмотренные этой частью, не могут быть восстановлены, кроме срока, предусмотренного для пересмотра судебного решения по исключительным обстоятельствам в связи с решением ЕСПЧ, которое приобрело статус окончательного, после истечения 10 лет с дня вступления таким судебным решением в законную силу, при условии, что заявление о пересмотре судебного решения по исключительным обстоятельствам подано в течение 30 дней с дня, когда такое лицо узнало или могло узнать о приобретении этим решением статуса окончательного.

Таким образом, как отметили в Главном юридическом управлении, проектом предоставляется возможность восстановления такого срока только в случае пересмотра судебного решения по исключительным обстоятельствам в связи с решением ЕСПЧ, которое приобрело статус окончательного, после истечения 10 лет с дня вступления судебным решением национального суда в законную силу.

В то же время восстановление такого срока по другим основаниям, в частности, определенным пунктами 2, 3 ч. 2 и пунктами 1, 3 ч. 3 статьи 320 ГПК (наоборот, установлено запрет на его восстановление для пересмотра судебных решений), проектом не предусмотрено.

«Например, судом не будут восстанавливаться сроки после истечения 10 лет с дня вступления судебным решением суда в законную силу в случае пересмотра судебного решения в связи с таким исключительным обстоятельством, как установление Конституционным Судом Украины неконституционности закона, другого правового акта или их отдельного положения, примененного (не примененного) судом при разрешении дела, если решение суда еще не исполнено.

Таким образом, устанавливая порядок нормативного регулирования пересмотра судебных решений по вновь открывшимся или исключительным обстоятельствам в части определения и восстановления срока, законодателем будет введена соответствующая дифференциация в зависимости от оснований пересмотра судебных решений» – отмечает Юридическое управление Рады.

По мнению экспертов, такой законодательный подход, не учитывает требований, предусмотренных Конституцией, которыми гарантируются право на равенство и право на обращение в суд, являющееся составной частью права на судебную защиту, поскольку «он ограничивает во времени подачу заявлений о пересмотре судебного решения в связи с вновь открывшимися или исключительными обстоятельствами, лишает возможности восстановить пропущенный срок, ограничивает право лица на обращение в суд, влияет на содержание конституционного права на судебную защиту и доступ к правосудию и исключает эффективное восстановление прав граждан».

Указанные замечания являются актуальными и к изменениям, предложенным к статье 363 Кодекса административного судопроизводства и статье 424 Гражданского процессуального кодекса.

Проектом излагается в новой редакции также статья 363 КАСУ, в части второй которой также предусматривается возможность восстановления срока для пересмотра судебного решения по исключительным обстоятельствам в связи с решением ЕСПЧ, которое приобрело статус окончательного, после истечения 10 лет с дня вступления таким судебным решением в законную силу, при условии, что заявление о пересмотре судебного решения по исключительным обстоятельствам подано в течение 30 дней с дня, когда такое лицо узнало или могло узнать о приобретении этим решением статуса окончательного.

В то же время действующими положениями ч. 5 статьи 366 КАСУ предусмотрено, что суд отказывает в открытии производства по вновь открывшимся или исключительным обстоятельствам в случае, если такое заявление подано в суд после окончания срока, определенного ч. 2 статьи 363 КАСУ. К этой статье соответствующие изменения проектом не предлагаются.

Таким образом, в результате принятия законопроекта между приведенными положениями Кодекса будет существовать определенная несогласованность, что на практике может привести к сложностям во время их применения, подытожили в ГЮУ ВР.

Зміни до Господарського процесуального кодексу

Стаття 321 ГПК буде викладена в такій редакції:

«Стаття 321. Порядок і строк подання заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами

Заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами може бути подано:

1) з підстави, визначеної пунктом 1 частини другої статті 320 цього Кодексу, - учасниками справи протягом тридцяти днів з дня, коли особа дізналася або могла дізнатися про існування обставин, що стали підставою для перегляду судового рішення;

2) з підстави, визначеної пунктом 2 частини другої статті 320 цього Кодексу, - учасниками справи протягом тридцяти днів з дня, коли вирок (ухвала) у кримінальному провадженні набрав (набрала) законної сили;

3) з підстави, визначеної пунктом 3 частини другої статті 320 цього Кодексу, - учасниками справи протягом тридцяти днів з дня набрання законної сили судовим рішенням, яким скасовано судове рішення, що стало підставою для ухвалення судового рішення, яке підлягає перегляду;

4) з підстави, визначеної пунктом 1 частини третьої статті 320 цього Кодексу, - учасниками справи протягом тридцяти днів з дня офіційного оприлюднення відповідного рішення Конституційного Суду України;

5) з підстави, передбаченої пунктом 2 частини третьої статті 320 цього Кодексу, - особою, стосовно якої постановлено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, не пізніше тридцяти днів з дня, коли така особа дізналася або могла дізнатися про набуття цим рішенням статусу остаточного;

6) з підстави, передбаченої пунктом 3 частини третьої статті 320 цього Кодексу, - учасниками справи протягом тридцяти днів з дня, коли вирок у кримінальному провадженні набрав законної сили.

З урахуванням приписів частини першої цієї статті заява про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами може бути подана:

1) з підстави, визначеної пунктом 1 частини другої статті 320 цього Кодексу, - не пізніше трьох років з дня набрання таким судовим рішенням законної сили;

2) з підстав, визначених пунктами 2 і 3 частини другої та частиною третьою статті 320 цього Кодексу, - не пізніше десяти років з дня набрання таким судовим рішенням законної сили.

Строки, передбачені цією частиною, не можуть бути поновлені, крім строку, передбаченого для перегляду судового рішення за виключними обставинами у зв’язку з рішенням міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, яке набуло статусу остаточного, після спливу десяти років з дня набрання таким судовим рішенням законної сили, за умови що заява про перегляд судового рішення за виключними обставинами подана протягом тридцяти днів з дня, коли така особа дізналася або могла дізнатися про набуття цим рішенням статусу остаточного

Заява про перегляд судового рішення суду першої інстанції з підстав, визначених частиною другою, пунктами 1 і 3 частини третьої статті 320 цього Кодексу, подається до суду, який ухвалив судове рішення.

Заява про перегляд судових рішень судів апеляційної і касаційної інстанцій з підстав, зазначених у частині третій цієї статті, якими змінено або скасовано судове рішення, подається до суду тієї інстанції, яким змінено або ухвалено нове судове рішення. 5. Заява про перегляд судового рішення з підстави, визначеної пунктом 2 частини третьої статті 320 цього Кодексу, подається до Верховного Суду і розглядається у складі Великої Палати.

Розділ ХІ «Перехідні положення» доповнити пунктом 2 такого змісту:

«Особи, стосовно яких постановлено рішення Європейського суду з прав людини, яке набуло статусу остаточного до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з Рішенням Конституційного Суду України від 14 лютого 2024 року № 1- р(II)/2024 щодо гарантування захисту прав і свобод особи за рішенням Європейського суду з прав людини», та після спливу десяти років з дня набрання законної сили судовим рішенням, яке може бути переглянуте за виключними обставинами, мають право протягом тридцяти днів з дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з Рішенням Конституційного Суду України від 14 лютого 2024 року № 1- р(II)/2024 щодо гарантування захисту прав і свобод особи за рішенням Європейського суду з прав людини» звернутися до суду із заявою про перегляд судового рішення за виключними обставинами у порядку, визначеному цим Кодексом».

Зміни до Цивільного процесуального кодексу

Стаття 424 ЦПК буде викладена в такій редакції:

«Стаття 424. Строк подання заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами

Заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами може бути подано:

1) з підстави, визначеної пунктом 1 частини другої статті 423 цього Кодексу, - учасниками справи протягом тридцяти днів з дня, коли особа дізналася або могла дізнатися про існування обставин, що стали підставою для перегляду судового рішення;

2) з підстави, визначеної пунктом 2 частини другої статті 423 цього Кодексу, - учасниками справи протягом тридцяти днів з дня, коли вирок (ухвала) у кримінальному провадженні набрав (набрала) законної сили;

3) з підстави, визначеної пунктом 3 частини другої статті 423 цього Кодексу, - учасниками справи протягом тридцяти днів з дня набрання законної сили судовим рішенням, яким скасовано судове рішення, що стало підставою для ухвалення судового рішення, яке підлягає перегляду;

4) з підстави, визначеної пунктом 1 частини третьої статті 423 цього Кодексу, - учасниками справи протягом тридцяти днів з дня офіційного оприлюднення відповідного рішення Конституційного Суду України;

5) з підстави, передбаченої пунктом 2 частини третьої статті 423 цього Кодексу, - особою, стосовно якої постановлено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, не пізніше тридцяти днів з дня, коли така особа дізналася або могла дізнатися про набуття цим рішенням статусу остаточного;

6) з підстави, передбаченої пунктом 3 частини третьої статті 423 цього Кодексу, - учасниками справи протягом тридцяти днів з дня, коли вирок у кримінальному провадженні набрав законної сили.

З урахуванням приписів частини першої цієї статті заява про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами може бути подана:

1) з підстави, визначеної пунктом 1 частини другої статті 423 цього Кодексу, - не пізніше трьох років з дня набрання таким судовим рішенням законної сили;

2) з підстав, визначених пунктами 2 і 3 частини другої та частиною третьою статті 423 цього Кодексу, - не пізніше десяти років з дня набрання таким судовим рішенням законної сили.

Строки, передбачені цією частиною, не можуть бути поновлені, крім строку, передбаченого для перегляду судового рішення за виключними обставинами у зв’язку з рішенням міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, яке набуло статусу остаточного, після спливу десяти років з дня набрання таким судовим рішенням законної сили, за умови що заява про перегляд судового рішення за виключними обставинами подана протягом тридцяти днів з дня, коли така особа дізналася або могла дізнатися про набуття цим рішенням статусу остаточного.

Розділ ХІІІ «Перехідні положення» доповнено пунктом 3 такого змісту:

«Особи, стосовно яких постановлено рішення Європейського суду з прав людини, яке набуло статусу остаточного до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з Рішенням Конституційного Суду України від 14 лютого 2024 року № 1- р(II)/2024 щодо гарантування захисту прав і свобод особи за рішенням Європейського суду з прав людини», та після спливу десяти років з дня набрання законної сили судовим рішенням, яке може бути переглянуте за виключними обставинами, мають право протягом тридцяти днів з дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з Рішенням Конституційного Суду України від 14 лютого 2024 року № 1- р(II)/2024 щодо гарантування захисту прав і свобод особи за рішенням Європейського суду з прав людини» звернутися до суду із заявою про перегляд судового рішення за виключними обставинами у порядку, визначеному цим Кодексом».

Зміни до Кодексу адміністративного судочинства

У Кодексі адміністративного судочинства України пункт 1 частини другої статті 353 буде викладено в такій редакції: «1) суд не дослідив зібрані у справі докази, за умови висновку про обґрунтованість заявлених у касаційній скарзі підстав касаційного оскарження, передбачених пунктами 1 - 3 частини четвертої статті 328 цього Кодексу; або»;

Статтю 363 КАСУ буде викладено в такій редакції:

«Стаття 363. Порядок і строк подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами

Заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами може бути подано:

1) з підстави, визначеної пунктом 1 частини другої статті 361 цього Кодексу, - учасниками справи протягом тридцяти днів з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про існування таких обставин;

2) з підстави, визначеної пунктом 2 частини другої статті 361 цього Кодексу, - учасниками справи протягом тридцяти днів з дня, коли вирок (ухвала) у кримінальному провадженні набрав (набрала) законної сили;

3) з підстави, визначеної пунктом 3 частини другої статті 361 цього Кодексу, - учасниками справи протягом тридцяти днів з дня набрання законної сили судовим рішенням, яким скасовано судове рішення, що стало підставою для ухвалення судового рішення, яке підлягає перегляду;

4) з підстави, визначеної пунктом 1 частини п’ятої статті 361 цього Кодексу, - учасниками справи протягом тридцяти днів з дня офіційного оприлюднення відповідного рішення Конституційного Суду України;

5) з підстави, визначеної пунктом 2 частини п’ятої статті 361 цього Кодексу, - учасниками справи протягом тридцяти днів з дня, коли вирок у кримінальному провадженні набрав законної сили;

6) з підстави, визначеної пунктом 3 частини п’ятої статті 361 цього Кодексу, - особою, стосовно якої постановлено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, протягом тридцяти днів з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про набуття цим рішенням статусу остаточного.

З урахуванням положень частини першої цієї статті заява про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами може бути подана:

1) з підстави, визначеної пунктом 1 частини другої статті 361 цього Кодексу, - не пізніше трьох років з дня набрання таким судовим рішенням законної сили;

2) з підстав, визначених пунктами 2 і 3 частини другої та частиною п’ятою статті 361 цього Кодексу, - не пізніше десяти років з дня набрання таким судовим рішенням законної сили. Строки, передбачені цією частиною, не можуть бути поновлені, крім строку, передбаченого для перегляду судового рішення за виключними обставинами у зв’язку з рішенням міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, яке набуло статусу остаточного, після спливу десяти років з дня набрання таким судовим рішенням законної сили, за умови що заява про перегляд судового рішення за виключними обставинами подана протягом тридцяти днів з дня, коли така особа дізналася або могла дізнатися про набуття цим рішенням статусу остаточного.

Розділ VІІ «Перехідні положення» КАСУ доповнили пунктом 44 такого змісту:

«Особи, стосовно яких постановлено рішення Європейського суду з прав людини, яке набуло статусу остаточного до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з Рішенням Конституційного Суду України від 14 лютого 2024 року № 1- р(II)/2024 щодо гарантування захисту прав і свобод особи за рішенням Європейського суду з прав людини», та після спливу десяти років з дня набрання законної сили судовим рішенням, яке може бути переглянуте за виключними обставинами, мають право протягом тридцяти днів з дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з Рішенням Конституційного Суду України від 14 лютого 2024 року № 1- р(II)/2024 щодо гарантування захисту прав і свобод особи за рішенням Європейського суду з прав людини» звернутися до суду із заявою про перегляд судового рішення за виключними обставинами у порядку, визначеному цим Кодексом».

Автор: Наталя Мамченко

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