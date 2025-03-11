Джастин Трюдо покинул пост премьер-министра Канады вместе со своим креслом – фото

Момент, когда Трюдо идет со своим стулом и показывает язык, запечатлел фотограф.

Источник фото: Carlos Osorio/Reuters

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Джастин Трюдо уходит с поста премьер-министра Канады, но забирает с собой свое кресло. Момент, когда Трюдо идет со своим стулом и показывает язык, запечатлел фотограф Reuters.

Как пишет СВС, фотограф сделал снимок, когда Трюдо нес стул из зала заседаний Западного блока.

Согласно парламентским правилам, депутат, покидающий пост, может приобрести реплику своего стула в зале заседаний.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», бывший глава Центрального банка Канады Марк Карни победил на выборах лидера Либеральной партии и сменит Джастина Трюдо на посту премьер-министра до проведения всеобщих выборов.

Как сообщает AP, 59-летний Карни получил 86% голосов, опередив экс-министра финансов Христю Фриланд. В голосовании приняли участие около 152 тысяч членов партии.

Ранее он руководил Центробанком Канады, помогая стране быстро восстановиться после кризиса 2008 года. В 2013 году стал первым иностранцем на посту главы Банка Англии, получив поддержку обоих политических лагерей в Великобритании.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.