Суд взыскал со стоматологической клиники стоимость изготовления и установки зубных коронок, которые не подошли клиенту — детали дела

Клиент судился со стоматологической клиникой из-за некачественных услуг и выиграл процесс.

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Стоматологическая клиника обязана возместить своему клиенту 59 500 грн имущественного ущерба и 30 000 грн расходов на юридическую помощь. Хмельницкий апелляционный суд оставил без изменений соответствующее решение местного суда, отклонив апелляционную жалобу клиники. Об этом сообщает пресс-служба апелляционного суда.

Клиент обратился в суд с иском к медицинскому учреждению, поскольку стоматологи не смогли в разумные сроки установить зубные коронки из-за их ненадлежащего качества.

По словам истца, в этой клинике ему установили брекеты и временные коронки, которые он носил в течение года. Установка постоянных зубных коронок была запланирована на 15 июля 2023 года.

Предварительно он согласовал с врачами все процедуры и оплатил стоимость стоматологических услуг по изготовлению и установке постоянных коронок в размере 64 425 грн.

Однако дату процедуры неоднократно переносили, а коронки дважды отправляли в лабораторию на доработку. Очередная попытка их установки 11 августа также оказалась неудачной: зубы с новыми коронками не контактировали должным образом, прикус был неправильным. Поскольку пациент не мог больше ждать, он обратился за установкой коронок к другим специалистам.

Клиника, предоставившая ему некачественные стоматологические услуги, отказалась возвращать 59 500 грн, уплаченные за изготовление циркониевых коронок. Вместо этого предложила вернуть 20 000 грн при условии, что он подпишет акт оказания услуг и не будет предъявлять к ним претензий.

Мужчина обратился в суд с требованием взыскать с медицинского учреждения 59 500 грн имущественного ущерба и судебные расходы.

Славутский горрайонный суд Хмельницкой области удовлетворил иск. Однако стоматологическая клиника подала апелляционную жалобу, прося отменить это решение и отказать в удовлетворении иска.

По мнению апеллянта, в материалах дела отсутствуют доказательства того, что клиенту был причинен ущерб вследствие оказанных стоматологических услуг. По его словам, наоборот, чтобы не навредить здоровью пациента, врачи отправляли коронки на доработку. Однако сам пациент отказался продолжать лечение в клинике и забрал изготовленные для него зубные коронки.

Коллегия судей апелляционного суда обратила внимание на специфику тяжести доказывания в делах, связанных с предоставлением медицинских услуг. С учетом принципа разумности пациенту, который обратился в суд для защиты своих нарушенных прав, достаточно указать на допущенные нарушения. Далее тяжесть доказывания возлагается на медицинское учреждение или врача.

В данном деле пациент указал, что специалисты клиники, ответственные за установку постоянных зубных коронок, не выполнили обязанность проявлять профессионализм и заботливость. В течение более чем месяца коррекции и неудачных попыток установки коронок он был вынужден ходить без временных коронок. Прикус, который выравнивали на протяжении целого года, снова начал искажаться, что вынудило его обратиться к другому специалисту.

«В свою очередь, ответчик не опроверг факт предоставления некачественных стоматологических услуг истцу, а просто утверждал, что такие услуги являются качественными, а циркониевые коронки направлялись на доработку, чтобы не навредить здоровью пациента», — отметила коллегия судей.

С постановлением апелляционного суда по делу № 682/680/24 можно ознакомиться в Едином государственном реестре судебных решений.

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