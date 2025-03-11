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Суд стягнув зі стоматологічної клініки вартість виготовлення й встановлення зубних коронок, які не підійшли клієнту — деталі справи

17:46, 11 березня 2025
Клієнт судився зі стоматологічною клінікою через неякісні послуги та виграв процесс.
Суд стягнув зі стоматологічної клініки вартість виготовлення й встановлення зубних коронок, які не підійшли клієнту — деталі справи
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Стоматологічна клініка повинна відшкодувати своєму клієнту 59 500 грн майнової шкоди та 30 000 грн витрат на правничу допомогу. Хмельницький апеляційний суд залишив без змін відповідне рішення місцевого суду. Апеляційну скаргу клініки – відхилив. Про це повідомляє пресслужба апеляційного суду. 

До медичної установи позивався клієнт, котрому стоматологи не змогли в розумні строки встановити зубні коронки, бо ті були неналежної якості.

За словами клієнта, у цій клініці йому встановили брекети й тимчасові коронки, які він носив упродовж року. Встановлення постійних зубних коронок було заплановане на 15 липня 2023 року. Попередньо він погодив з лікарями усі процедури та сплатив вартість стоматологічних послуг з виготовлення та встановлення постійних коронок у сумі 64 425 грн.

Дату процедури переносили кілька разів. Коронки двічі повертали до лабораторії для корекції. Та чергова спроба їх встановити 11 серпня знову була невдалою: з цими коронками зуби не контактували один з одним як слід, прикус був неправильним. Він не міг більше чекати й звернувся для встановлення коронок до інших лікарів.

Клініка, де йому надали неякісні стоматологічні послуги, відмовилася повертати 59 500 грн, які він сплатив за виготовлення цирконієвих коронок. Натомість запропонувала повернути 20 000 грн за умови, що він підпише акт надання послуг і не матиме до них претензій.

Чоловік звернувся до суду й просив стягнути з медустанови на його користь 59 500 грн майнової шкоди та судові витрати.

Славутський міськрайонний суд Хмельницької області позов задовольнив. Стоматологічна клініка подала апеляційну скаргу з проханням скасувати його рішення й відмовити у позові.

На думку апелянта, у матеріалах справи немає доказів того, що клієнту завдано шкоди стоматологічними послугами. Мовляв, навпаки, аби не нашкодити його здоров’ю, лікарі відправляли коронки на доопрацювання. Проте чоловік за власним бажанням відмовився продовжувати у них лікування й забрав виготовлені для нього зубні коронки.

Колегія суддів апеляційного суду звернула увагу на специфіку тягаря доказування у справах щодо надання медичних послуг: з урахуванням принципу розумності, пацієнту, який звернувся до суду за захистом порушених прав, що полягають у завданні шкоди здоров`ю, слід тільки вказати на порушення, а далі тягар доказування покладається на медичну установу чи на лікаря.

У цій справі пацієнт вказав на те, що у стоматологічній клініці відповідальні за встановлення постійних зубних коронок не виконали обов`язок проявити професіоналізм і турботливість. За понад місяць корекції та спроби встановити зубні коронки він був вимушений ходити без тимчасових коронок. Прикус, який вирівнювали цілий рік, почав знову викривлятися, через що виникла необхідність звернення до іншого спеціаліста.

«У свою чергу, відповідач не спростував факт надання ним неякісних стоматологічних послуг позивачу, а просто заперечував що такі послуги є якісними, цирконієві коронки направлялися на доопрацювання, аби не нашкодити здоров`ю позивача», – зауважила колегія суддів.

З постановою апеляційного суду у справі № 682/680/24 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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