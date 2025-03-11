У США «не хочуть чути» про повернення України до кордонів 2014 і навіть 2022 року – Sky News

США очікують від України поступок на переговорах щодо миру.

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У Джидді, де сьогодні розпочалися переговори між делегаціями України та США щодо шляхів досягнення миру, міжнародний кореспондент Алекс Россі заявив, що Сполучені Штати хочуть побачити, на які поступки погодиться Київ. Про це повідомляє Sky News.

«Схоже, що українцям доведеться піти на досить болісні поступки, але є надія, що коли ці переговори закінчаться, ми побачимо і зрозуміємо, який вигляд має припинення вогню», — зазначив Россі.

Він додав, що в приватних бесідах офіційні особи США заявили, що «не хочуть чути» про будь-які запити України щодо переміщення кордонів країни назад до їхнього становища з 2014 року (до того, як Росія анексувала Крим) або 2022 року (до повномасштабного вторгнення Москви).

Натомість Центр протидії дезінформації РНБО спростував інформацію про те, що США виключили питання відновлення кордонів України 2014 або 2022 років з переговорів із Україною. ЦПД РНБО зазначив, що питання відновлення кордонів України не піднімалося на цих переговорах. Інформація про те, що США виключили це питання, є неправдивою.

Нагадаємо, Андрій Єрмак прокоментував зустріч із делегацією США як дуже конструктивну. До того ж керівник ОП заявив, що довготривалий мир можливий лише через тиск на Росію та надання Україні гарантій безпеки.

Як раніше повідомив Андрій Єрмак 11 березня, українська делегація готується до переговорів з представниками Сполучених Штатів у Саудівській Аравії.

Як вказувала «Судово-юридична газета», Володимир Зеленський повідомив, що відвідає Саудівську Аравію та назвав склад делегації, яка зустрінеться із представниками США.

У МЗС назвали порядок денний переговорів зі США та повідомили, чи будуть там росіяни.

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