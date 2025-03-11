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Уряд спростив процедуру виплати допомоги волонтерам

13:15, 11 березня 2025
Раніше процес вимагав двох окремих звернень, тепер достатньо однієї заяви.
Уряд спростив процедуру виплати допомоги волонтерам
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Кабінет Міністрів України прийняв постанову, що значно полегшує процедуру отримання одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера, який постраждав під час допомоги силам безпеки та оборони України. Про це повідомили у Мінветеранів.

Як вказується, раніше процес був складним і вимагав двох окремих звернень: спочатку потрібно було подати заяву до Мінветеранів для ухвалення рішення про виплату. Потім – звернутися до структурного підрозділу, щоб отримати гроші.

Але тепер Мінветеранів самостійно здійснюватиме виплату; заявник одразу вказує банківський рахунок у першій заяві – більше ніяких додаткових звернень.

Можна вибрати зручний для себе спосіб подачі документів:

  • через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) – незалежно від місця реєстрації;
  • поштою або електронною поштою – безпосередньо до Мінветеранів.

Також Уряд затвердив нові форми заяв та уточнив список необхідних документів.

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Кабінет Міністрів України волонтери

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