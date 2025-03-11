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Правительство упростило процедуру выплаты помощи волонтерам

13:15, 11 марта 2025
Раньше процесс требовал двух отдельных обращений, теперь достаточно одного заявления.
Правительство упростило процедуру выплаты помощи волонтерам
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Кабинет Министров Украины принял постановление, которое значительно упрощает процедуру получения единовременной денежной помощи в случае гибели (смерти) или инвалидности волонтера, который пострадал во время помощи силам безопасности и обороны Украины.

Об этом сообщили в Минветеранов.

Как указано, ранее процесс был сложным и требовал двух отдельных обращений: сначала нужно было подать заявление в Минветеранов для принятия решения о выплате, а затем обратиться в структурное подразделение, чтобы получить деньги.

Теперь Минветеранов самостоятельно будет осуществлять выплату — заявитель сразу указывает банковский счет в первом заявлении, и больше никаких дополнительных обращений не потребуется.

Можно выбрать удобный способ подачи документов:

  • через Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) — независимо от места регистрации;
  • по почте или электронной почте — напрямую в Минветеранов.

Также Правительство утвердило новые формы заявлений и уточнило список необходимых документов.

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Кабинет Министров Украины волонтеры

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