В США «не хотят слышать» о возвращении Украины к границам 2014 и даже 2022 года – Sky News

США ожидают от Украины уступок на переговорах по миру.

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В Джидде, где сегодня начались переговоры между делегациями Украины и США о путях достижения мира, международный корреспондент Алекс Росси заявил, что Соединенные Штаты хотят увидеть, на какие уступки согласится Киев. Об этом сообщает Sky News.

«Похоже, что украинцам придется пойти на довольно болезненные уступки, но есть надежда, что когда эти переговоры закончатся, мы увидим и поймем, как выглядит прекращение огня», - отметил Росси.

Он добавил, что в частных беседах официальные лица США заявили, что «не хотят слышать» о любых запросах Украины по перемещению границ страны обратно к их положению с 2014 года (до того, как Россия аннексировала Крым) или 2022 года (до полномасштабного вторжения Москвы).

Напомним, Андрей Ермак прокомментировал встречу с делегацией США как очень конструктивную. К тому же руководитель ОП заявил, что долговременный мир возможен только через давление на Россию и предоставление Украине гарантий безопасности.

Как ранее сообщил Андрей Ермак 11 марта, украинская делегация готовится к переговорам с представителями Соединенных Штатов в Саудовской Аравии.

Как указывала «Судебно-юридическая газета», Владимир Зеленский сообщил, что посетит Саудовскую Аравию и назвал состав делегации, которая встретится с представителями США.

В МИД назвали повестку дня переговоров с США и сообщили, будут ли там россияне.

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