Долговременный мир возможен только через давление на Россию и предоставление Украине гарантий безопасности, — Андрей Ермак

Руководитель ОП подчеркнул, что Украине должны быть предоставлены гарантии безопасности, которые обеспечат доверие к будущему соглашению о прекращении огня.

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Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в Саудовской Аравии 11 марта начались переговоры между делегациями Украины и США. Ожидается, что на них обсудят рамки мирных переговоров для завершения войны, а также могут финализировать соглашение по полезным ископаемым.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул, что вместе с лидерством США Украина может достичь долгосрочного мира. Об этом он написал в колонке для издания The Guardian.

Однако, по словам главы ОП, для достижения справедливого мира необходимо выполнить ряд условий, в частности, усилить давление на Россию и предоставить Украине гарантии безопасности.

«Прекращение огня в Украине не будет достигнуто только дипломатическими жестами. Для того чтобы мир, когда он наступит, был долгосрочным, необходимо заранее выполнить ряд условий. Это включает в себя политическое и финансовое давление на Россию, чтобы повысить цену возобновления конфликта», — подчеркнул Ермак.

Он указал, что Украина должна получить гарантии безопасности, которые обеспечат доверие к будущему соглашению о прекращении огня.

Также, по его словам, Европа должна усилить санкции против РФ и взять под контроль замороженные российские активы.

Андрей Ермак добавил, что план обороны Европы на €150 млрд в сочетании с потенциальными €20 млрд на оборону Украины станет ощутимым вкладом в создание надежной оборонной архитектуры для всей Европы.

«Надежное сдерживание поможет гарантировать, что любое прекращение огня будет иметь наилучшие шансы стать долгосрочным миром. Европа не может допустить прекращения огня, которое лишь позволит России перевооружиться, восстановить силы и вернуться за новыми украинскими землями и ресурсами», — отметил глава Офиса Президента.

Он подчеркнул, что «одним из самых мощных инструментов в арсенале Европы являются 300 млрд евро замороженных российских активов, хранящихся в западных финансовых учреждениях».

«Эти ресурсы должны оставаться под эмбарго, а доходы от них должны использоваться для поддержки финансового восстановления Украины. Разрешение России вернуть эти средства после ее агрессивной войны имело бы катастрофические последствия», — подчеркнул руководитель ОП.

Как ранее сообщил Андрей Ермак 11 марта, украинская делегация готовится к переговорам с представителями Соединенных Штатов в Саудовской Аравии.

«Команда на месте. Готовимся к работе. Защита украинских интересов, четкое видение завершения войны – будем эффективно работать с нашими американскими партнерами», – указал Ермак.

Как указывала «Судебно-юридическая газета», Владимир Зеленский сообщил, что посетит Саудовскую Аравию и назвал состав делегации, которая встретится с представителями США.

В МИД назвали повестку дня переговоров с США и сообщили, будут ли там россияне.

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