Довготривалий мир можливий лише через тиск на Росію та надання Україні гарантій безпеки, — Андрій Єрмак

Керівник ОП наголосив, що Україні мають бути надані гарантії безпеки, які забезпечать довіру до майбутньої угоди про припинення вогню.

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Як повідомляла «Судово-юридична газета», у Саудівській Аравії 11 березня розпочалися переговори між делегаціями України та США. Очікується, що на ній обговорять рамки мирних переговорів для завершення війни, а також можуть фіналізувати угоду про корисні копалини.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив, що разом із лідерством США Україна може досягти довготривалого миру. Про це він зазначив у колонці для видання The Guardian.

Однак, за словами очільника ОП, для досягнення справедливого миру необхідно виконати низку умов, зокрема, посилити тиск на Росію та надати України гарантії безпеки.

«Припинення вогню в Україні не буде досягнуто лише дипломатичними жестами. Для того, щоб мир, коли він настане, був тривалим, необхідно заздалегідь виконати низку умов. Це включає в себе політичний і фінансовий тиск на Росію, щоб підвищити ціну відновлення конфлікту», — підкреслив Єрмак.

Він вказав, що Україна має отримати гарантії безпеки, які забезпечать довіру до майбутньої угоди про припинення вогню.

Також, за його словами, Європа повинна посилити санкції проти РФ і взяти під контроль заморожені російські активи.

Андрій Єрмак додав, що план оборони Європи на €150 млрд у поєднанні з потенційними €20 млрд на оборону України - стане відчутним внеском у створення надійної оборонної архітектури для всієї Європи.

«Надійне стримування допоможе гарантувати, що будь-яке припинення вогню матиме найкращі шанси стати тривалим миром. Європа не може допустити припинення вогню, яке лише дозволить Росії переозброїтися, відновити свої сили і повернутися за новими українськими землями та ресурсами», - зауважив очільник Офісу Президента.

Він наголосив, що «одним з найпотужніших інструментів в арсеналі Європи є 300 млрд євро заморожених російських активів, що зберігаються в західних фінансових установах».

«Ці ресурси мають залишатися під ембарго, а прибутки від них мають використовуватися для підтримки фінансового відновлення України. Дозвіл Росії повернути ці кошти після її агресивної війни мав би катастрофічні наслідки», — підкреслив керівник ОП.

Як раніше повідомив Андрій Єрмак 11 березня, українська делегація готується до переговорів з представниками Сполучених Штатів у Саудівській Аравії.

«Команда на місці. Готуємось до роботи. Захист українських інтересів, чітке бачення завершення війни, будемо ефективно працювати з нашими американськими партнерами», - вказав Єрмак.

Як вказувала «Судово-юридична газета», Володимир Зеленський повідомив, що відвідає Саудівську Аравію та назвав склад делегації, яка зустрінеться із представниками США.

У МЗС назвали порядок денний переговорів зі США та повідомили, чи будуть там росіяни.

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