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Довготривалий мир можливий лише через тиск на Росію та надання Україні гарантій безпеки, — Андрій Єрмак

13:12, 11 березня 2025
Керівник ОП наголосив, що Україні мають бути надані гарантії безпеки, які забезпечать довіру до майбутньої угоди про припинення вогню.
Довготривалий мир можливий лише через тиск на Росію та надання Україні гарантій безпеки, — Андрій Єрмак
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Як повідомляла «Судово-юридична газета», у Саудівській Аравії 11 березня розпочалися переговори між делегаціями України та США. Очікується, що на ній обговорять рамки мирних переговорів для завершення війни, а також можуть фіналізувати угоду про корисні копалини.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив, що разом із лідерством США Україна може досягти довготривалого миру. Про це він зазначив у колонці для видання The Guardian.

Однак, за словами очільника ОП, для досягнення справедливого миру необхідно виконати низку умов, зокрема, посилити тиск на Росію та надати України гарантії безпеки.

«Припинення вогню в Україні не буде досягнуто лише дипломатичними жестами. Для того, щоб мир, коли він настане, був тривалим, необхідно заздалегідь виконати низку умов. Це включає в себе політичний і фінансовий тиск на Росію, щоб підвищити ціну відновлення конфлікту», — підкреслив Єрмак.

Він вказав, що Україна має отримати гарантії безпеки, які забезпечать довіру до майбутньої угоди про припинення вогню.

Також, за його словами, Європа повинна посилити санкції проти РФ і взяти під контроль заморожені російські активи.

Андрій Єрмак додав, що план оборони Європи на €150 млрд у поєднанні з потенційними €20 млрд на оборону України - стане відчутним внеском у створення надійної оборонної архітектури для всієї Європи.

«Надійне стримування допоможе гарантувати, що будь-яке припинення вогню матиме найкращі шанси стати тривалим миром. Європа не може допустити припинення вогню, яке лише дозволить Росії переозброїтися, відновити свої сили і повернутися за новими українськими землями та ресурсами», - зауважив очільник Офісу Президента.

Він наголосив, що «одним з найпотужніших інструментів в арсеналі Європи є 300 млрд євро заморожених російських активів, що зберігаються в західних фінансових установах».

«Ці ресурси мають залишатися під ембарго, а прибутки від них мають використовуватися для підтримки фінансового відновлення України. Дозвіл Росії повернути ці кошти після її агресивної війни мав би катастрофічні наслідки», — підкреслив керівник ОП.

Як раніше повідомив  Андрій Єрмак 11 березня, українська делегація готується до переговорів з представниками Сполучених Штатів у Саудівській Аравії.

«Команда на місці. Готуємось до роботи. Захист українських інтересів, чітке бачення завершення війни, будемо ефективно працювати з нашими американськими партнерами», - вказав Єрмак.

Як вказувала «Судово-юридична газета», Володимир Зеленський повідомив, що відвідає Саудівську Аравію та назвав склад делегації, яка зустрінеться із представниками США.

У МЗС назвали порядок денний переговорів зі США та повідомили, чи будуть там росіяни.

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США рф Україна війна офіс президента Андрій Єрмак

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