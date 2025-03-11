В Німеччині страйки поширилися на лікарні та дитсадки

Тепер працівники дитячих садків, клінік і транспорту вимагають підвищення зарплат.

Фото: DW

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Профспілка Verdi продовжує попереджувальні страйки у Німеччині в державному секторі на федеральному та місцевому рівнях. Як повідомляє DW, 11 березня страйкують працівники муніципальних адміністрацій, дитячих садків, клінік, центрів зайнятості та компаній з утилізації відходів у кількох федеральних землях.

У Північному Рейні-Вестфалії очікується повне скасування автобусного та місцевого залізничного сполучення. Профспілка Verdi вимагає підвищення заробітної плати на 8%, але щонайменше на 350 євро більше для працівників державного сектору. Роботодавці ще не представили конкретних пропозицій, і тарифна суперечка триває.

Після попереджувальних страйків 10 березня робота найбільших німецьких аеропортів відновилася. У Берліні очікують 15 тисяч додаткових пасажирів, а Франкфурт-на-Майні готується до понад 1100 злетів і посадок, обслуговуючи більше 140 тисяч пасажирів. Однак у Мюнхені через страйк можуть бути скасовані деякі рейси, хоча більшість з них все ж здійснюються.

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