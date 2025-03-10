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Страйки у Німеччині паралізували авіасполучення – понад 1000 рейсів скасовано

20:10, 10 березня 2025
Страйк у 13 аеропортах порушив плани понад пів мільйона пасажирів.
Страйки у Німеччині паралізували авіасполучення – понад 1000 рейсів скасовано
Фото: Reuters
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У Німеччині 24-годинний страйк призвів до скасування тисяч авіарейсів, серйозно порушивши плани понад пів мільйона пасажирів, повідомляє Reuters.

Оператор аеропорту Франкфурта, найбільшого в країні, оголосив, що у понеділок не буде здійснено жодного пасажирського рейсу, а затримки та скасування рейсів можуть продовжуватися і у вівторок. З 1116 запланованих рейсів вже скасовано 1050, і цей показник, ймовірно, зростатиме. Представник Fraport зазначив, що ситуація буде погіршуватися протягом дня.

Страйк був оголошений профспілкою Verdi і охоплює 13 аеропортів по всій Німеччині, включаючи Мюнхен, Берлін і Дюссельдорф. Працівники аеропорту Гамбурга перенесли свою акцію на один день, що призвело до скасування майже 300 рейсів у неділю.

Профспілка вимагає підвищення заробітної плати на 8% або хоча б збільшення на 350 євро щомісячно, а також покращення премій і додаткових відпусток. Проте роботодавці відхилили ці вимоги, назвавши їх неможливими для виконання. Переговори мають продовжитись пізніше цього місяця.

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Німеччина аеропорт

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