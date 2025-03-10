Забастовки в Германии парализовали авиасообщение – более 1000 рейсов отменены

Забастовка в 13 аэропортах нарушила планы более полумиллиона пассажиров.

Фото: Reuters

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Германии 24-часовая забастовка привела к отмене тысяч авиарейсов, серьезно нарушив планы более полумиллиона пассажиров, сообщает Reuters.

Оператор аэропорта Франкфурта, крупнейшего в стране, объявил, что в понедельник не будет осуществлено ни одного пассажирского рейса, а задержки и отмены рейсов могут продолжаться и во вторник. Из 1116 запланированных рейсов уже отменены 1050, и этот показатель, вероятно, будет расти. Представитель Fraport отметил, что ситуация будет ухудшаться в течение дня.

Забастовка была объявлена профсоюзом Verdi и охватывает 13 аэропортов по всей Германии, включая Мюнхен, Берлин и Дюссельдорф. Работники аэропорта Гамбурга перенесли свою акцию на один день, что привело к отмене почти 300 рейсов в воскресенье.

Профсоюз требует повышения заработной платы на 8% или хотя бы увеличения на 350 евро ежемесячно, а также улучшения премий и дополнительных отпусков. Однако работодатели отклонили эти требования, назвав их невозможными для выполнения. Переговоры должны продолжиться позже в этом месяце.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.