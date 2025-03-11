Верховна Рада розблокувала підписання закону про створення в Україні нових судів – СОАС та СААС

Депутати не підтримали ідею скасувати голосування за створення в Україні нових спецсудів – Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду.

Джерело фото: Верховна Рада

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Верховна Рада 11 березня розблокувала можливість підписання спікером парламенту Русланом Стефанчуком закону про створення в Україні двох нових спецсудів, проваливши голосування за постанову про скасування голосування за створення цих судів.

Йдеться про законопроект №12368-1, яким пропонується встановити у законі про судоустрій два окремих вищих спеціалізованих суди – Спеціалізований окружний адміністративний суд (СОАС) та Спеціалізований апеляційний адміністративний суд (СААС).

Нині у складі Верховного Суду діє Касаційний адміністративний суд. І загалом існує система адміністративної юстиції з місцевими та апеляційними адміністративними судами.

Втім, цього виявилося замало – і міжнародні партнери запропонували Україні створити ще один адміністративний суд – під окрему категорію справ.

Це справи, в яких оскаржуються рішення кадрових конкурсних комісій, які за вирішальної ролі іноземних експертів відбирають керівників Національного антикорупційного бюро України, заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, керівника Національного агентства з питань запобігання корупції, а також, після змін до законодавства – і керівника Бюро економічної безпеки, Державної митної служби і, як буде визначено незабаром, Агентства з менеджменту арештованими активами (АРМА). Суду доручать розглядати і справи стосовно аудитів НАБУ і САП, які, знов-таки, проводяться за участі міжнародних партнерів. Тобто, це відносно невелика кількість справ, адже конкурси такого рівня та аудити проводяться не кожного року.

Суддів СОАС та СААС також пропонується перевіряти на доброчесність за участі іноземних експертів.

Мета партнерів зрозуміла – убезпечити за рахунок складної конструкції, щоб результати конкурсів та аудитів «встояли». Це демонструє те, що, незважаючи на всі проведені реформи та перевірки доброчесності, партнери чомусь не довіряють «звичайним» судам.

Як писала «Судово-юридична газета», уряд так і не зміг пояснити, навіщо саме українцям потрібні два нових адміністративних суди, і звідки брати кошти на винагороду новим суддям, яка має складати не менше 131 тисячі грн.

Раніше ми повідомляли, що СОАС та СААС будуть надані приміщення у будівлі за адресою бульвар Миколи Міхновського, 38 (у минулому – бульвар Дружби Народів). Наразі за цією адресою знаходиться Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки.

Автор: Наталя Мамченко

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