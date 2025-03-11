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Верховная Рада разблокировала подписание закона о создании в Украине новых судов – СОАС и СААС

12:58, 11 марта 2025
Депутаты не поддержали идею отменить голосование за создание в Украине новых спецсудов – Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда.
Верховная Рада разблокировала подписание закона о создании в Украине новых судов – СОАС и СААС
Источник фото: Верховная Рада
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Верховная Рада 11 марта разблокировала возможность подписания спикером парламента Русланом Стефанчуком закона о создании в Украине двух новых спецсудов, провалив голосование за постановление об отмене голосования за создание этих судов.

Речь идет о законопроекте №12368-1, которым предлагается установить в законе о судоустройстве два отдельных высших специализированных суда – Специализированный окружной административный суд (СОАС) и Специализированный апелляционный административный суд (СААС).

Сейчас в составе Верховного Суда действует Кассационный административный суд. И в целом существует система административной юстиции с местными и апелляционными административными судами.

Однако этого оказалось недостаточно – и международные партнеры предложили Украине создать еще один административный суд – под отдельную категорию дел.

Это дела, в которых оспариваются решения кадровых конкурсных комиссий, которые при решающей роли иностранных экспертов отбирают руководителей Национального антикоррупционного бюро Украины, заместителя Генерального прокурора – руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, руководителя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, а также, после изменений в законодательстве – и руководителя Бюро экономической безопасности, Государственной таможенной службы и, как будет определено вскоре, Агентства по управлению арестованными активами (АРМА). Суду поручат рассматривать и дела, касающиеся аудитов НАБУ и САП, которые, опять-таки, проводятся при участии международных партнеров. То есть это относительно небольшое количество дел, ведь конкурсы такого уровня и аудиты проводятся не каждый год.

Судей СОАС и СААС также предлагается проверять на добропорядочность при участии иностранных экспертов.

Цель партнеров понятна – обезопасить с помощью сложной конструкции, чтобы результаты конкурсов и аудитов «устояли». Это демонстрирует то, что, несмотря на все проведенные реформы и проверки добропорядочности, партнеры почему-то не доверяют «обычным» судам.

Как писала «Судебно-юридическая газета», правительство так и не смогло объяснить, зачем именно украинцам нужны два новых административных суда и откуда брать средства на вознаграждение новым судьям, которое должно составлять не менее 131 тысячи грн.

Ранее мы сообщали, что СОАС и СААС будут предоставлены помещения в здании по адресу бульвар Николая Михновского, 38 (в прошлом – бульвар Дружбы Народов). На данный момент по этому адресу находится Государственный научно-исследовательский институт информатизации и моделирования экономики.

Автор: Наталя Мамченко

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суд Верховная Рада Украины законопроект Руслан Стефанчук

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Верховная Рада разблокировала подписание закона о создании в Украине новых судов – СОАС и СААС

Депутаты не поддержали идею отменить голосование за создание в Украине новых спецсудов – Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда.

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