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Кабмин согласовал законопроект о государственной поддержке лиц, участвовавших в Революции Достоинства — что предлагается

12:54, 11 марта 2025
Законопроект охватывает не только финансовую поддержку, но и содействие в образовании, профессиональной адаптации и медицинском обеспечении.
Кабмин согласовал законопроект о государственной поддержке лиц, участвовавших в Революции Достоинства — что предлагается
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Кабинет Министров на заседании 11 марта одобрил законопроект о государственной поддержке лиц, участвовавших в Революции Достоинства.

Предлагается предположить, что государственная политика в сфере поддержки участников Революции Достоинства базируется на принципах признания и уважения, обеспечения поддержки в сферах здравоохранения, образования и профессиональной адаптации, социальной защиты.

Как уточнил депутат Алексей Гончаренко, законопроект предлагает, чтобы участники Революции Достоинства получили отдельную категорию, отличную от ветеранов войны, для получения льгот и гарантий.

Также документ предусматривает не только материальную поддержку, но и помощь в образовании, профессиональной адаптации и медицинском обслуживании.

Кроме того, предлагается создать условия для самореализации участников Революции Достоинства, чтобы они могли активно влиять на развитие страны.

Гончаренко отметил, что особое внимание в документе уделяется семьям погибших, которым будет предоставлена ​​необходимая социальная поддержка.

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законопроект Кабинет Министров Украины

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