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В Киеве разоблачили чиновника воинской части, участвовавшего в хищении 5 тысяч литров горючего

22:36, 11 марта 2025
Начальник службы логистики вместе с сообщниками вносил завышенные показатели расходов в путевые листы, тем самым создавал остатки горючего.
В Киеве разоблачили чиновника воинской части, участвовавшего в хищении 5 тысяч литров горючего
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Государственное бюро расследований разоблачило начальника службы логистики одной из воинских частей Киева, который принимал участие в хищении 5 000 литров топлива. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Установлено, что должностное лицо вместе с сообщниками вносило завышенные показатели расходов в путевые листы, таким образом создавая остатки топлива. Это топливо хранилось в специальном гараже, расположенном рядом с воинской частью, и при удобном случае сбывалось доверенным покупателям.

«По такой схеме с сентября 2024 года по март 2025 года из воинской части было похищено 3 000 литров дизельного топлива и 2 000 литров бензина. Общая сумма нанесенного государству ущерба превышает как минимум 300 000 гривен», — сообщили в Государственном бюро расследований.

По месту жительства и службы фигуранта проведены обыски. Изъяты документы, техника и наличные средства – 63 300 долларов и 5 300 евро.

Следствие продолжается, устанавливается полный круг лиц, причастных к схеме.

Начальнику службы логистики сообщено о подозрении в хищении военного имущества по предварительному сговору группой лиц, совершенном в условиях военного положения (часть 4 статьи 410 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 600 000 гривен.

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