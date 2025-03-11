«Не упустите этот шанс» – Туск надеется на успех мирных переговоров между Украиной и США

Дональд Туск пожелал удачи Украине и США в переговорах на пути к миру.

Фото: Getty Images

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Премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя начало переговоров между украинской и американской делегациями в Саудовской Аравии по достижению мира в Украине, выразил надежду на их успех.

«Дорогие американцы, дорогие украинцы, не упустите этот шанс. Сегодня весь мир наблюдает за вами в Джидде. Удачи!», - написал Туск в социальной сети X.

Напомним, Андрей Ермак прокомментировал встречу с делегацией США - очень конструктивно.

Как ранее сообщил Андрей Ермак 11 марта, украинская делегация готовится к переговорам с представителями Соединенных Штатов в Саудовской Аравии.

Как указывала «Судебно-юридическая газета», Владимир Зеленский сообщил, что посетит Саудовскую Аравию и назвал состав делегации, которая встретится с представителями США.

В МИД назвали повестку дня переговоров с США и сообщили, будут ли там россияне.

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