«Не упустите этот шанс» – Туск надеется на успех мирных переговоров между Украиной и США

Премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя начало переговоров между украинской и американской делегациями в Саудовской Аравии по достижению мира в Украине, выразил надежду на их успех.
«Дорогие американцы, дорогие украинцы, не упустите этот шанс. Сегодня весь мир наблюдает за вами в Джидде. Удачи!», - написал Туск в социальной сети X.
Напомним, Андрей Ермак прокомментировал встречу с делегацией США - очень конструктивно.
Как ранее сообщил Андрей Ермак 11 марта, украинская делегация готовится к переговорам с представителями Соединенных Штатов в Саудовской Аравии.
Как указывала «Судебно-юридическая газета», Владимир Зеленский сообщил, что посетит Саудовскую Аравию и назвал состав делегации, которая встретится с представителями США.
В МИД назвали повестку дня переговоров с США и сообщили, будут ли там россияне.
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