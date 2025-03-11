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Государственное бюро расследований проводит следственные действия в здании ВККС

12:43, 11 марта 2025
Официальная причина пока неизвестна, однако вопросы возникли к заместителю председателя ВККС Алексею Омельяну.
Государственное бюро расследований проводит следственные действия в здании ВККС
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В здании Высшей квалификационной комиссии судей с утра 11 марта проходят следственные действия.

Их инициатор – Государственное бюро расследований.

Официальная причина следственных действий в здании ВККС пока неизвестна, однако источники связывают их с обращением народного депутата Максима Бужанского («Слуга народа) в ГБР в связи с поведением действующего заместителя председателя ВККС Алексея Омельяна.

10 марта ГБР зарегистрировала уголовное производство по ч. 2 ст. 384 («заведомо ложные свидетельские показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты») Уголовного кодекса.

Как отмечается в обращении народного депутата, основанием для его обращения стали, по его мнению, ложные показания Алексея Омельяна, которые он предоставил во время допроса 1 февраля 2024 года в статусе свидетеля по делу бывшего судьи Макаровского райсуда Киевской области Алексея Тандыра.

Напомним, что уже бывший глава Макаровского райсуда Киевской области Алексей Тандыр обвиняется в том, что ночью 26 мая 2023 года на автомобиле Lexus сбил насмерть военнослужащего Национальной гвардии, дежурившего на блокпосту. При этом выяснилось, что Алексей Тандыр находился в состоянии алкогольного опьянения.

Во время допроса в Святошинском райсуде Киева Алексей Омельян рассказал, что вечером 26 мая 2023 года он вместе с другими лицами был участником «вечеринки» с участием Алексея Тандыра в Киевской области.

При этом по свидетельству других лиц, во время указанной вечеринки ее участники могли употреблять алкогольные напитки.

Также согласно показаниям одного из свидетелей, Алексей Омельян и Алексей Тандыр уехали с «вечеринки» вместе на одном автомобиле.

Впрочем, Алексей Омельян в суде эту информацию отрицал и сообщил, что вообще не видел, чтобы Алексей Тандыр употреблял алкогольные напитки.

Нюанс состоял еще и в том, что на момент указанных событий Алексей Омельян был кандидатом на должность члена ВККС – соответствующее назначение на должность члена Комиссии состоялось 1 июня 2023 года.

Высший совет правосудия, который осуществил соответствующее назначение, вероятно, был не в курсе событий 26 мая 2023 года.

Автор: Вячеслав Хрипун

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ВККС обыск следствие ГБР Высшая квалификационная комиссия судей Украины

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