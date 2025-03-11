Как облагается налогом доход от продажи яхты физического лица — разъяснение

Налоговики объяснили, каким образом облагается НДФЛ доход от продажи яхты и других плавучих средств физического лица другому физическому лицу.

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Налоговая служба в Одесской области объясняет, как облагается НДФЛ доход от продажи яхты и других плавучих средств физического лица другому физическому лицу.

Отмечается, что яхты и другие плавательные средства для отдыха или спорта, гребные лодки и каноэ относятся к транспортным средствам, классифицируемым по товарной позиции 8903 разд. XVII «Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавательные средства и связанные с транспортом устройства и оборудование» Украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности, утвержденной Законом Украины от 19 октября 2022 года № 2697-IX «О Таможенном тарифе Украины».

Отношения, возникающие в сфере налогообложения и сборов, регулируются Налоговым кодексом Украины от 02 декабря 2010 года № 2755-VI с изменениями и дополнениями (далее – НКУ).

Доход с источником происхождения из Украины – это любой доход, полученный, в частности, резидентами, в том числе от любых видов их деятельности на территории Украины, её континентальном шельфе, в исключительной (морской) экономической зоне.

Налогообложение доходов физических лиц регламентируется разд. IV НКУ, согласно п. 164.2 ст. 164 которого в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход плательщика налога включается, в частности, часть доходов от операций с имуществом, размер которой определяется в соответствии с положениями ст. 173 НКУ (пп. 164.2.4 п. 164.2 ст. 164 НКУ), а также другие доходы, кроме указанных в ст. 165 НКУ (пп. 164.2.20 п. 164.2 ст. 164 НКУ).

Порядок налогообложения операций по продаже или обмену движимого имущества определён ст. 173 НКУ.

Согласно п. 173.1 ст. 173 НКУ, доход плательщика налога от продажи (обмена) объекта движимого имущества в течение отчётного налогового года облагается налогом по ставке 5%, определённой в п. 167.2 ст. 167 НКУ.

При этом доход, полученный плательщиком налога от продажи (обмена) в течение отчётного (налогового) года третьего и последующих объектов движимого имущества в виде легкового автомобиля и/или мотоцикла, и/или мопеда либо другого транспортного средства, подлежит налогообложению по ставке 18%, определённой п. 167.1 ст. 167 НКУ (абзац третий п. 173.2 ст. 173 НКУ).

Доход, полученный плательщиком налога от продажи (обмена) в течение отчётного (налогового) года третьего и последующих объектов движимого имущества в виде легкового автомобиля и/или мотоцикла, и/или мопеда либо другого транспортного средства, может быть уменьшен на стоимость такого объекта движимого имущества, который был задекларирован лицом как объект декларирования в порядке одноразового (специального) добровольного декларирования в соответствии с подразделом 9¹ разд. XX «Переходные положения» НКУ (абзац четвёртый п. 173.2 ст. 173 НКУ).

Доход от операций по продаже (обмену) объектов движимого имущества, осуществляемых физическими лицами – нерезидентами, облагается налогом в соответствии со ст. 173 НКУ в порядке, установленном для резидентов, по ставке 18%, определённой в п. 167.1 ст. 167 НКУ (п. 173.6 ст. 173 НКУ).

При этом доход от продажи (обмена) объекта движимого имущества (кроме легковых автомобилей, мотоциклов, мопедов) определяется исходя из цены, указанной в договоре купли-продажи (мена), но не ниже оценочной стоимости этого объекта, определённой в соответствии с законом (п. 173.1 ст. 173 НКУ).

Правовые основы проведения оценки имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности в Украине определены Законом Украины от 12 июля 2001 года № 2658-III «Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности в Украине» с изменениями и дополнениями (далее – Закон № 2658).

Проведение оценки имущества является обязательным, в частности, в случае налогообложения имущества в соответствии с законом, кроме случаев определения размера налога при наследовании собственности, стоимость которой облагается по нулевой ставке.

При осуществлении операций по отчуждению объектов движимого имущества в порядке, предусмотренном ст. 173 НКУ, нотариус удостоверяет соответствующий договор купли-продажи (мена) объектов движимого имущества (кроме легковых автомобилей, мотоциклов, мопедов) при наличии документа об оценке имущества и документа о плате в бюджет продавцом (сторонами договора мены) налога, исчисленного исходя из цены, указанной в договоре.

Нотариальное удостоверение договоров об отчуждении имущества осуществляется в соответствии со ст. 55 Закона Украины от 02 сентября 1993 года № 3425-XII «О нотариате» с изменениями и дополнениями.

В случае нотариального удостоверения, в частности, договоров купли-продажи имущества резидентами и нерезидентами, физическое лицо несёт ответственность за начисление и удержание налога на доходы физических лиц, самостоятельно определяет сумму налога и уплачивает его в бюджет через банковские учреждения по месту нотариального удостоверения такого договора.

Таким образом, положения ст. 173 НКУ предусматривают наличие оценки имущества, проведённой в соответствии с Законом № 2658, документа об уплате налога в бюджет и нотариально удостоверенного договора купли-продажи. В случае выполнения указанных требований доход, полученный физическим лицом (резидентом/нерезидентом) от продажи яхты (другого плавательного средства), облагается налогом в порядке, определённом ст. 173 НКУ.

Вместе с тем, продажа (реализация) товаров – это любые операции, осуществляемые в соответствии с договорами купли-продажи, мены, поставки и другими хозяйственными, гражданско-правовыми договорами, предусматривающими передачу прав собственности на такие товары за плату или компенсацию, а также операции по безвозмездному предоставлению товаров (пп. 14.1.202 п. 14.1 ст. 14 НКУ).

Ставка налога составляет 18% от базы налогообложения в отношении доходов, начисленных (выплаченных, предоставленных) плательщику (кроме случаев, определённых в пп. 167.2 – 167.5 ст. 167 НКУ).

Таким образом, в случае невыполнения плательщиком налога – физическим лицом требований ст. 173 НКУ (отсутствие оценки имущества, проводимой в соответствии с Законом № 2658, документа об уплате налога на доходы физических лиц, нотариально удостоверенного договора купли-продажи), при осуществлении продажи товара в виде яхты (другого плавательного средства) полученный доход рассматривается как прочий доход и облагается налогом на доходы физических лиц по ставке 18%.

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