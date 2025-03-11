Як оподатковується дохід від продажу яхти фізичної особи — роз’яснення

Податківці пояснили, яким чином оподатковується ПДФО дохід від продажу яхти та інших плавучих засобів фізичної особи іншій фізичній особі.

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Податкова служба в Одеській області пояснює, як оподатковується ПДФО дохід від продажу яхти та інших плавучих засобів фізичної особи іншій фізичній особі.

Зазначається, що що яхти та інші плавучі засоби для дозвілля або спорту, гребні човни та каное відносяться до транспортних засобів, що класифікуються за товарною позицією 8903 розд. XVII «Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби і пов’язані з транспортом пристрої та обладнання» Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, затвердженої Законом України від 19 жовтня 2022 року № 2697-IX «Про Митний тариф України».

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів регулюються Податковим кодексом України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ).

Дохід з джерелом його походження з України – це будь-який дохід, отриманий, зокрема, резидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України, її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні.

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розд. ІV ПКУ, згідно з п. 164.2 ст. 164 якого до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається, зокрема, частина доходів від операцій з майном, розмір якої визначається згідно з положенням доходів від операцій з майном, розмір якої визначається згідно з положенням ст. 173 ПКУ (п.п. 164.2.4 п. 164.2 ст. 164 ПКУ) та інші доходи, крім зазначених у ст. 165 ПКУ (п.п. 164.2.20 п. 164.2 ст. 164 ПКУ).

Порядок оподаткування операцій з продажу або обміну рухомого майна визначений ст. 173 ПКУ.

Відповідно до п. 173.1 ст. 173 ПКУ дохід платника податку від продажу (обміну) об’єкта рухомого майна протягом звітного податкового року оподатковується за ставкою 5 відс., визначеною в п. 167.2 ст. 167 ПКУ.

Водночас, дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року третього та наступних об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда або іншого транспортного засобу підлягає оподаткуванню за ставкою 18 відс., визначеною п. 167.1 ст. 167 ПКУ (абзац третій п. 173.2 ст. 173 ПКУ).

Дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року третього та наступних об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда або іншого транспортного засобу, може бути зменшений на вартість такого об’єкта рухомого майна, що була задекларована особою як об’єкт декларування у порядку одноразового (спеціального) добровільного декларування), відповідно до підрозд. 9 прим. 4 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ (абзац четвертий п. 173.2 ст. 173 ПКУ).

Дохід від операцій з продажу (обміну) об’єктів рухомого майна, що здійснюються фізичними особами – нерезидентами, оподатковується згідно з ст. 173 ПКУ в порядку, встановленому для резидентів, за ставкою 18 відс., визначеною в п. 167.1 ст. 167 ПКУ (п. 173.6 ст. 173 ПКУ).

При цьому дохід від продажу (обміну) об’єкта рухомого майна (крім легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів) визначається виходячи з ціни, зазначеної у договорі купівлі-продажу (міни), але не нижче оціночної вартості цього об’єкта, визначеної згідно із законом (п. 173.1 ст. 173 ПКУ).

Правові засади здійснення оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності в Україні визначені Законом України від 12 липня 2001 року № 2658-ІІІ «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» із змінами та доповненнями (далі – Закон № 2658).

Проведення оцінки майна є обов’язковим, зокрема, у випадку оподаткування майна згідно з законом, крім випадків визначення розміру податку при спадкуванні власності, вартість якої оподатковується за нульовою ставкою.

Під час проведення операцій з відчуження об’єктів рухомого майна в порядку, передбаченому ст. 173 ПКУ, нотаріус посвідчує відповідний договір купівлі-продажу (міни) об’єктів рухомого майна (крім легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів) за наявності документа про оцінку майна та документа про сплату до бюджету продавцем (сторонами договору міни) податку, обчисленого виходячи із ціни, зазначеної в договорі.

Нотаріальне посвідчення договорів про відчуження майна здійснюється відповідно до ст. 55 Закону України від 02 вересня 1993 року № 3425-ХІІ «Про нотаріат» із змінами та доповненнями.

У разі нотаріального посвідчення, зокрема, договорів купівлі-продажу майна резидентами та нерезидентами фізична особа є відповідальною за нарахування та утримання податку на доходи фізичних осіб, відповідно самостійно визначає суму податку і сплачує його до бюджету через банківські установи за місцем нотаріального посвідчення такого договору.

Таким чином, положення ст. 173 ПКУ передбачають наявність оцінки майна, яка проведена відповідно до Закону № 2658, документа про сплату до бюджету податку та договору купівлі-продажу з його нотаріальним посвідченням. У разі виконання вказаних вимог дохід, отриманий фізичною особою (резидентом/нерезидентом) від продажу яхти (іншого плавучого засобу) оподатковується у порядку визначеному ст. 173 ПКУ.

Разом з тим, продаж (реалізація) товарів – це будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими господарськими, цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на такі товари за плату або компенсацію належного від строків її надання, а також операції з безоплатного надання товарів (п.п. 14.1.202 п. 14.1 ст. 14 ПКУ).

Ставка податку становить 18 відс. бази оподаткування щодо доходів нарахованих (виплачених, наданих, платнику (крім випадків, визначених у пп. 167.2 – 167.5 ст. 167 ПКУ).

Отже, у разі не виконання платником податку – фізичною особою вимог ст. 173 ПКУ (відсутність оцінки майна, яка проводиться відповідно до Закону № 2658, документа про сплату до бюджету податку на доходи фізичних осіб, договору купівлі-продажу з його нотаріальним посвідченням), при здійсненні продажу товару у вигляді яхти (іншого плавучого засобу), отриманий дохід розглядається як інший дохід та оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18 відсотків.

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