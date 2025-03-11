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ВПО можуть подати заяви у Міжнародний реєстр збитків

20:37, 11 березня 2025
Відтепер внутрішньо переміщені особи можуть подавати заяви на компенсацію збитків за вимушене переселення.
ВПО можуть подати заяви у Міжнародний реєстр збитків
Фото: socportal.info
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Відтепер внутрішньо переміщені особи зможуть подавати заяви на відшкодування за вимушене переселення до Міжнародного реєстру збитків. Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади Олена Шуляк.

Міжнародний реєстр збитків буде розширено завдяки введенню нової категорії А.1.1, яка дозволить українцям фіксувати нематеріальні збитки, пов’язані з вимушеним переміщенням.

На сьогодні вже подано понад 15 тисяч заяв до реєстру, який раніше приймав заявки за двома категоріями: пошкоджене або знищене житло та втрати через загибель близької людини.

Нова можливість подачі заяв про вимушене переміщення є важливим кроком до забезпечення справедливості для переселенців. В майбутньому також планується прийом заяв від осіб, які змушені були виїхати за межі України.

У реєстрі буде доступно 45 категорій заяв від фізичних та юридичних осіб. Зокрема, всі заяви фізичних осіб будуть поділені на три групи: переміщення, порушення особистої недоторканності та матеріальні збитки.

Наступним етапом є створення Компенсаційної комісії та Компенсаційного фонду для визначення порядку виплат.

Фіксація збитків у реєстрі важлива для збереження доказів, що можуть бути необхідні для отримання компенсації в майбутньому. Подавати заяви можна вже зараз, навіть якщо компенсаційний механізм ще знаходиться в стадії розробки.

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ВПО реєстр збитків

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