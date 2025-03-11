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Кабмін погодив призначення Миколи Калашника новим головою Київської обласної державної адміністрації

12:25, 11 березня 2025
До цього Микола Калашник був виконувачем обов'язків голови Київської облдерждміністрації.
Кабмін погодив призначення Миколи Калашника новим головою Київської обласної державної адміністрації
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Кабінет Міністрів на засіданні 11 березня ухвалив кадрові рішення. Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зокрема, уряд підтримав проект указу Президента про призначення Калашника Миколи Володимировича головою Київської обласної державної адміністрації.

Також Кабмін ухвалив розпорядження про призначення Шиманського Олега Ігоровича заступником міністра у справах ветеранів України.

Що відомо про Миколу Калашника

05.2012 до 11.2013 -  економіст‚ економіст з договірних та претензійних робіт‚ заступник начальника відділу; Комунальне підприємство «Дирекція з управління та обслуговування нежитлового фонду Дарницького району м. Києва»;

11.2013 до 11.2017 - головний спеціаліст: відділ з питань майна комунальної власності; головний спеціаліст, начальник відділу: відділ з питань майна комунальної власності та приватизації державного житлового фонду; Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація;

11.2017 до 10.06.2020  - керівник апарату Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації;

З 11.06.2020 - перший заступник голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації.

З 2022 року до 13 грудня 2024 року - тимчасовий виконувач обов'язків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації.

13 грудня 2024 року Микола Калашник призначений першим заступником голови Київської обласної державної адміністрації.

1 січня 2025 року призначений в.о. голови Київської обласної державної адміністрації.

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Кабінет Міністрів України призначення Київська область

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