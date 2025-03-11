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Кабмин согласовал назначение Николая Калашника новым главой Киевской областной государственной администрации

12:25, 11 марта 2025
До этого Николай Калашник был исполняющим обязанности председателя Киевской облгосадминистрации.
Кабмин согласовал назначение Николая Калашника новым главой Киевской областной государственной администрации
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Кабинет Министров на заседании 11 марта принял кадровые решения. Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

В частности, правительство поддержало проект указа Президента о назначении Калашника Николая Владимировича главой Киевской областной государственной администрации.

Также Кабмин принял распоряжение о назначении Шиманского Олега Игоревича заместителем министра по делам ветеранов Украины.

Что известно о Николае Калашнике

05.2012 – 11.2013 – экономист, экономист по договорной и претензионной работе, заместитель начальника отдела; коммунальное предприятие «Дирекция по управлению и обслуживанию нежилого фонда Дарницкого района г. Киева»;

11.2013 – 11.2017 – главный специалист отдела по вопросам имущества коммунальной собственности; главный специалист, начальник отдела по вопросам имущества коммунальной собственности и приватизации государственного жилищного фонда; Дарницкая районная в городе Киеве государственная администрация;

11.2017 – 10.06.2020 – руководитель аппарата Дарницкой районной в городе Киеве государственной администрации;

С 11.06.2020 – первый заместитель главы Дарницкой районной в городе Киеве государственной администрации;

С 2022 года по 13 декабря 2024 года – временно исполняющий обязанности главы Дарницкой районной в городе Киеве государственной администрации;

13 декабря 2024 года – назначен первым заместителем главы Киевской областной государственной администрации;

1 января 2025 года – назначен врио главы Киевской областной государственной администрации.

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Кабинет Министров Украины назначение Киевская область

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