ВПЛ могут подать заявления в Международный реестр убытков

Отныне внутренне перемещенные лица могут подавать заявления на компенсацию убытков за вынужденное переселение.

Фото: socportal.info

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Отныне внутренне перемещенные лица смогут подавать заявления на возмещение за вынужденное переселение в Международный реестр убытков. Об этом сообщила председатель Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти Елена Шуляк.

Международный реестр убытков будет расширен благодаря введению новой категории А.1.1, которая позволит украинцам фиксировать нематериальный ущерб, связанный с вынужденным перемещением.

На сегодня уже подано более 15 тысяч заявлений в реестр, который ранее принимал заявки по двум категориям: поврежденное или уничтоженное жилье и потери из-за гибели близкого человека.

Новая возможность подачи заявлений о вынужденном перемещении является важным шагом к обеспечению справедливости для переселенцев. В будущем также планируется прием заявлений от лиц, которые вынуждены были выехать за пределы Украины.

В реестре будет доступно 45 категорий заявлений от физических и юридических лиц. В частности, все заявления физических лиц будут разделены на три группы: перемещение, нарушение личной неприкосновенности и материальный ущерб.

Следующим этапом является создание Компенсационной комиссии и Компенсационного фонда для определения порядка выплат.

Фиксация убытков в реестре важна для сохранения доказательств, которые могут быть необходимы для получения компенсации в будущем. Подавать заявления можно уже сейчас, даже если компенсационный механизм еще находится в стадии разработки.

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