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Державне бюро розслідувань проводить слідчі дії в будівлі ВККС

12:43, 11 березня 2025
Офіційна причина поки що невідома, однак питання виникли до заступника голови ВККС Олексія Омельяна.
Державне бюро розслідувань проводить слідчі дії в будівлі ВККС
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У будівлі Вищої кваліфікаційної комісії суддів зранку 11 березня відбуваються слідчі дії.

Їх ініціатор – Державне бюро розслідувань.

Офіційна причина слідчих дій в будівлі ВККС поки що невідома, однак джерела пов’язують їх із зверненням народного депутата Максима Бужанського («Слуга народу) до ДБР у зв’язку з поведінкою діючого заступника голови ВККС Олексія Омельяна.  

10 березня ДБР зареєструвала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 384 («завідомо неправдиве показання свідка, поєднані зі штучним створенням доказів захисту») Кримінального кодексу.

Як зазначено у зверненні народного депутата, підставою для його звернення стали, на його думку, неправдиві покази Олексія Омельяна, які він надав під час допиту 1 лютого 2024 року у статусі свідка по справі колишнього судді Макарівського райсуду Київської області Олексія Тандира.

Нагадаємо, що вже колишній голова Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир обвинувачується у тому, що уночі 26 травня 2023 року на автомобілі Lexus збив на смерть військовослужбовця Національної гвардії, який чергував на блокпосту. При цьому з’ясувалося, що Олексій Тандир перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Під час допиту у Святошинському райсуді Києва Олексій Омельян розповів, що ввечері 26 травня 2023 року він, разом з іншими особами, був учасником «вечірки» за участю Олексія Тандира у Київській області.

При цьому за свідченнями інших осіб, під час зазначеної вечірки її учасники могли вживати алкогольні напої.

Також відповідно до показів одного з свідків, Олексій Омельян та Олексій Тандир залишили «відпочинок» разом на одному автомобілі.

Втім, Олексій Омельян в суді цю інформацію заперечив та повідомив, що взагалі не бачив, щоб Олексій Тандир вживав алкогольні напої.

Нюанс полягав ще й у тому, що на момент зазначених подій Олексій Омельян був кандидатом на посаду члена ВККС – відповідне призначення на посаду члена Комісії відбулося 1 червня 2023 року.

Вища рада правосуддя, яка здійснила відповідне призначення, ймовірно, була не в курсі подій 26 травня 2023 року.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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ВККС обшук слідство ДБР Вища кваліфікаційна комісія суддів України

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