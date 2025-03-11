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«Не змарнуйте цей шанс» – Туск сподівається на успіх мирних переговорів між Україною та США

12:51, 11 березня 2025
Дональд Туск побажав удачі Україні та США в переговорах на шляху до миру.
«Не змарнуйте цей шанс» – Туск сподівається на успіх мирних переговорів між Україною та США
Фото: Getty Images
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Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, коментуючи початок переговорів між українською та американською делегаціями у Саудівській Аравії щодо досягнення миру в Україні, висловив сподівання на їх успіх.

«Дорогі американці, дорогі українці, не змарнуйте цей шанс. Сьогодні весь світ спостерігає за вами у Джидді. Удачі!», — написав Туск у соціальній мережі X.

Нагадаємо, Андрій Єрмак прокоментував зустріч із делегацією США – дуже конструктивно.

Як раніше повідомив  Андрій Єрмак 11 березня, українська делегація готується до переговорів з представниками Сполучених Штатів у Саудівській Аравії.

Як вказувала «Судово-юридична газета», Володимир Зеленський повідомив, що відвідає Саудівську Аравію та назвав склад делегації, яка зустрінеться із представниками США.

У МЗС назвали порядок денний переговорів зі США та повідомили, чи будуть там росіяни.

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США Польща

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