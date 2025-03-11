Дуже конструктивно – Андрій Єрмак прокоментував зустріч із делегацією США, фото та відео

Делегації України і США розпочали зустріч у Саудівській Аравії.

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У Саудівській Аравії 11 березня розпочалися переговори між делегаціями України та США. У місті Джидда вже зустрілися представники країн.

Як заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, зустріч з командою США почалася дуже конструктивно.

«Працюємо над наближенням справедливого і тривалого миру», - вказав він.

Також керівник ОПУ показав фото та відео із зустрічі.

Як раніше повідомив Андрій Єрмак 11 березня, українська делегація готується до переговорів з представниками Сполучених Штатів у Саудівській Аравії.

«Команда на місці. Готуємось до роботи. Захист українських інтересів, чітке бачення завершення війни, будемо ефективно працювати з нашими американськими партнерами», - вказав Єрмак.

Як вказувала «Судово-юридична газета», Володимир Зеленський повідомив, що відвідає Саудівську Аравію та назвав склад делегації, яка зустрінеться із представниками США.

У МЗС назвали порядок денний переговорів зі США та повідомили, чи будуть там росіяни.

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