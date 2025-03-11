Арешт майна – що потрібно знати про правовий механізм і його застосування

Коростенський суд пояснив ключові моменти щодо арешту майна в Україні.

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Коростенський міськрайонний суд Житомирської області пояснив актуальні питання стосовно арешту майна.

Що таке арешт на майно?

Арешт майна – це легальний захід, за яким майно особи стає під захист держави або представника держави згідно з рішенням суду, виконавчого органу або нотаріуса. В Україні такий захід регулюється різними кодексами: Цивільним процесуальним, Кримінальним та Кримінально-процесуальним.

Арешт майна є правовим механізмом, який використовується для забезпечення інтересів держави або третіх осіб, наприклад, кредиторів або жертв злочину. Метою арешту є перешкодити власнику розпорядитися майном або передати його іншій особі, оскільки це може завдати шкоди інтересам держави або третіх осіб.

Відповідно до законодавства України, арешт може бути застосований до будь-якого нерухомого майна, включаючи те, що було успадковане або подароване. Також може бути застосований арешт до рухомого майна, такого як автомобілі. Навіть можуть бути вжиті заходи щодо дорогоцінних металів та ювелірних виробів, за винятком тих, що були отримані як нагорода чи подарунок. Крім того, арешт може бути застосований до фінансів у будь-якій валюті, безготівкових коштів, предметів домашнього вжитку та цінних паперів, включаючи інвестиційні.

Арешт коштів — це процедура, яка обмежує можливості власника розпоряджатися своїми фінансовими ресурсами.

Існують два типи арешту коштів:

Арешт коштів та інших цінностей, які знаходяться на банківських рахунках чи зберігаються у банках або інших фінансових установах.

Арешт коштів, які знаходяться у касі або входять до неї.

Процес арешту майна

Процес арешту майна ініціюється державою або її уповноваженою особою, банком, або уповноваженою особою, колектором, МФО або їх уповноваженою особою які звертається до суду із заявою про арешт майна, надалі або разом з тим, звернулися з позовною заявою щодо боржника. Суд надасть дозвіл, якщо переконається, що є достатня підстава для арешту. Власник майна має право оскаржити арешт у суді та надати докази на підтвердження своєї думки.

Після винесення ухвали про арешт, майно передається під охорону уповноваженій особі, державі або її уповноваженому представнику. Майно перебуватиме під арештом до остаточного рішення суду. Якщо суд вирішить, що арешт був необґрунтованим, майно буде повернуто власнику.

Арешт майна є важливим правовим механізмом, який використовується для захисту інтересів держави та третіх осіб. Його можна використовувати в цивільних і кримінальних справах, і він стосується широкого кола майна, включаючи нерухоме та рухоме майно, фінансові кошти та цінні папери. Процес накладення арешту регулюється Цивільним процесуальним кодексом України, Кримінальним кодексом України та Кримінально-процесуальним кодексом України та підлягає судовому розгляду.

Відповідно до статті 3 Закону України «Про виконавче провадження» підлягають примусовому виконанню рішення на підставі таких виконавчих документів:

1) виконавчих листів та наказів, що видаються судами у передбачених законом випадках на підставі судових рішень, рішень третейського суду, рішень міжнародного комерційного арбітражу, рішень іноземних судів та на інших підставах, визначених законом або міжнародним договором України;

2) ухвал, постанов судів у цивільних, господарських, адміністративних справах, справах про адміністративні правопорушення, кримінальних провадженнях у випадках, передбачених законом;

3) виконавчих написів нотаріусів тощо…

Згідно зі статтею 56 Закону України «Про виконавче провадження» арешт на майно (кошти) боржника накладається виконавцем шляхом винесення постанови про арешт майна (коштів) боржника або про опис та арешт майна (коштів) боржника.

Постанова про арешт майна (коштів) боржника виноситься виконавцем під час відкриття виконавчого провадження та не пізніше наступного робочого дня після виявлення майна.

Скільки діє арешт на майно?

Українським законодавством термін дії арешту на майно не встановлено, як і термін давності арешту на автомобіль. Стосовно автомобіля, варто відзначити, що в реєстрі рухомого майна, арешт потрібно оновлювати кожні п'ять років.

Як дізнатися про арешт майна?

Офіційний сайт Єдиного державного реєстру судових рішень допоможе провести перевірку арешту майна. Необхідно перейти у вкладку «пошук за контекстом» і ввести адресу об'єкта нерухомості, який вас цікавить.

Що можна і не можна робити з арештованим майном?

Власник не може продавати або дарувати майно, передавати його у заставу чи відчужувати іншим способом. Водночас він має право користуватися майном для особистих потреб, якщо інше не зазначено в судовому рішенні.

Хто має право зняти арешт з майна?

Арешт майна застосовують для забезпечення реального виконання судового рішення, що полягає в обмеженні права боржника володіти, користуватися чи розпоряджатись своїм майном. Арешт з майна боржника може зняти виконавець, який його наклав, або це можна зробити на підставі рішення суду.

Скільки часу триває зняття арешту?

Термін зняття арешту залежить від часу отримання банком відповідних документів. Якщо документи надійшли в робочий день: у робочий час — арешт знімається в той же день; у неробочий час — арешт буде знято на наступний робочий день.

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