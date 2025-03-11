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На лівому березі Києва водій Mercedes провіз на дверці правоохоронця – відео

12:06, 11 березня 2025
Біля ТРЦ «Проспект» сталася погоня з використанням зброї.
На лівому березі Києва водій Mercedes провіз на дверці правоохоронця – відео
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У Києві на лівому березі біля ТРЦ «Проспект» сталася погоня, під час якої поліція застосувала вогнепальну зброю. Згідно з повідомленнями місцевих Телеграм-каналів, правоохоронці спробували зупинити автомобіль Mercedes, однак водій не зупинився та продовжив рух.

У відповідь на його втечу поліцейські були змушені відкрити вогонь. Крім того на відео видно, як поліцейський висить на дверці авто в русі.

ОНОВЛЕНО:

У поліції Києва прокоментували інцидент, що стався в Дніпровському районі, коли водій автомобіля Mercedes втік від поліцейських після порушення правил дорожнього руху.

За словами правоохоронців, патрульні виявили порушника під час патрулювання району та зупинили автомобіль для перевірки документів. Однак водій почав поводитися агресивно, намагався наїхати на поліцейських і вирушив з місця події.

Згідно з пунктом 7 частини 4 статті 46 Закону України «Про Національну поліцію», один з інспекторів здійснив постріл у напрямку автомобіля, проте водій не зупинився і продовжив рух.

Наразі правоохоронці займаються розшуком порушника. Подія знаходиться на контролі слідчо-оперативної групи, яка фіксує всі обставини інциденту.

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