На левом берегу Киева водитель Mercedes провез на дверце правоохранителя – видео

Возле ТРЦ «Проспект» произошла погоня с использованием оружия.

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В Киеве на левом берегу возле ТРЦ «Проспект» произошла погоня, во время которой полиция применила огнестрельное оружие. Согласно сообщениям местных Телеграм-каналов, правоохранители попытались остановить автомобиль Mercedes, однако водитель не остановился и продолжил движение.

В ответ на его бегство полицейские были вынуждены открыть огонь. Кроме того на видео видно, как полицейский висит на дверце авто в движении. События произошли в районе ТРЦ, обстоятельства инцидента выясняются.

ОБНОВЛЕНО:

В полиции Киева прокомментировали инцидент, произошедший в Днепровском районе, когда водитель автомобиля Mercedes сбежал от полицейских после нарушения правил дорожного движения.

По словам правоохранителей, патрульные обнаружили нарушителя во время патрулирования района и остановили автомобиль для проверки документов. Однако водитель начал вести себя агрессивно, пытался наехать на полицейских и отправился с места происшествия.

Согласно пункту 7 части 4 статьи 46 Закона Украины «О Национальной полиции», один из инспекторов произвел выстрел в направлении автомобиля, однако водитель не остановился и продолжил движение.

Сейчас правоохранители занимаются розыском нарушителя. Событие находится на контроле следственно-оперативной группы, которая фиксирует все обстоятельства инцидента.

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