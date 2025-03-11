ВСП уволил в отставку судей Ольгу Микитюк и Светлану Китаеву

ВСП уволил в связи с подачей заявлений об отставке: Ольга Микитюк – с должности судьи Житомирского апелляционного суда и Светлана Китаева – с должности судьи Хозяйственного суда Львовской области.

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Высший совет правосудия 11 марта рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам. Об этом информирует ВСП.

Так, Совет решил уволить в связи с подачей заявлений об отставке:

Микитюк Ольгу Юрьевну – с должности судьи Житомирского апелляционного суда;

Китаеву Светлану Богдановну – с должности судьи Хозяйственного суда Львовской области.

Ранее сообщалось, что Президенту внесут представление о назначении двух судей в местные суды.

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