ВСП уволил в отставку судей Ольгу Микитюк и Светлану Китаеву

Высший совет правосудия 11 марта рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам. Об этом информирует ВСП.
Так, Совет решил уволить в связи с подачей заявлений об отставке:
Микитюк Ольгу Юрьевну – с должности судьи Житомирского апелляционного суда;
Китаеву Светлану Богдановну – с должности судьи Хозяйственного суда Львовской области.
Ранее сообщалось, что Президенту внесут представление о назначении двух судей в местные суды.
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