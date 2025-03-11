На Прикарпатье тушат масштабные лесные пожары – фото и видео

Лесные пожары бушуют в Ивано-Франковской области.

Фото: if.dsns.gov.ua

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На территории Пасичнянской и Солотвинской общин продолжается ликвидация масштабных лесных пожаров. За сутки в Ивано-Франковской области зафиксировали 117 случаев возгорания сухой травы.

Как сообщила председатель Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук, огонь охватил гектары леса в труднодоступных районах, а из-за сильного ветра распространяется еще быстрее.

К тушению привлечены спасатели, лесоводы и спецтехника. Специалисты призывают жителей быть осторожными и не провоцировать пожары.

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