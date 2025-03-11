На Прикарпатті гасять масштабні лісові пожежі – фото та відео

Лісові пожежі вирують в Івано-Франківській області.

Фото: if.dsns.gov.ua

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На території Пасічнянської та Солотвинської громад триває ліквідація масштабних лісових пожеж. За добу в Івано-Франківській області зафіксували 117 випадків загоряння сухої трави.

Як повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук, вогонь охопив гектари лісу у важкодоступних районах, а через сильний вітер поширюється ще швидше.

До гасіння залучені рятувальники, лісівники та спецтехніка. Фахівці закликають мешканців бути обережними та не провокувати пожежі.

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