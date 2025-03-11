Практика судів
  1. В Україні

«Заготовки для рукоділля» — львівʼянин намагався відправити до Болгарії зуби мамонтів, яким 774 тисячі років, фото

14:45, 11 березня 2025
Митники вилучили зуби мамонтів, які львів'янин намагався незаконно відправити до Болгарії під виглядом заготовок для рукоділля.
«Заготовки для рукоділля» — львівʼянин намагався відправити до Болгарії зуби мамонтів, яким 774 тисячі років, фото
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Львівʼянин намагався відправити до Болгарії зуби мамонтів, яким 774 тисячі років. Він задекларував пластини як 13 «заготівок для рукоділля». Про це повідомляє Державна митна служба України.

Так, київські митники під час контролю міжнародного поштового відправлення, яке прямувало з України до Болгарії, виявили 13 пластин з оригінальним візерунком. Чоловік задекларував пластини як «заготовки для рукоділля».

За висновками експертів Національного науково-природничого музею, пластини – це 13 зразків, які виготовлено з 11 різних зубів мамонтів. Зуби зафіксовані епоксидною смолою та розрізані по горизонталі.

Мамонтам, яким належали зуби, було від 15 до 60 років - час, коли з’являються, стираються та замінюються корінні зуби цих тварин.

Геологічний вік цих знахідок варіюється від середнього плейстоцену до кінця плейстоценової епохи (до палеоліту), тобто 774 – 11,7 тисяч років тому.

«Внаслідок обробки зубів зруйнована їх первинна форма, відтак частина цінної інформації палеонтологічних зразків втрачена. Експерти зазначають, що такі дії несуть непоправну шкоду науці, адже втрачається цінна інформація про видове різноманіття хоботних в плейстоцені.

Попри це, об’єкти рідкісні, мають культурну, наукову, музейну та освітню цінність. Фахівцями рекомендуються до внесення до Музейного фонду України та/або Державного реєстру національного культурного надбання», — зазначили митники.

Стосовно відправника складено протокол про порушення митних правил. Зуби вилучено.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

митниця

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Зарплату працівникам апаратів судів, а також секретаріатів ВРП і ВККС зможуть збільшити за рахунок судового збору – Верховна Рада прийняла закон

За рахунок надходжень від сплати судового збору Кабмін зможе встановити збільшені коефіцієнти для оплати праці держслужбовців в органах судової влади, у тому числі у секретаріатах Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Верховна Рада закріпила межі міста Пустомити Львівської області

Парламент прийняв постанову про зміну і встановлення меж міста Пустомити Львівського району Львівської області.

Парламент прийняв закон про реформу держслужби, який дозволить підвищити оклади працівників апаратів судів

За словами Дениса Маслова, прийнятий закон дозволить підняти зарплату в апаратах судів.

Верховна Рада прийняла закон про реформу зарплат та премій чиновників

Реформа оплати праці державних службовців має запрацювати з 1 квітня 2025 року — Верховна Рада прийняла закон в цілому.

Державне бюро розслідувань проводить слідчі дії в будівлі ВККС

Офіційна причина поки що невідома, однак питання виникли до заступника голови ВККС Олексія Омельяна.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Федорова
    Наталія Федорова
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Степан Шимків
    Степан Шимків
    суддя Рівненського апеляційного суду
  • Юрий Трясун
    Юрий Трясун
    член Етичної Ради