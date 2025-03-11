«Заготовки для рукоділля» — львівʼянин намагався відправити до Болгарії зуби мамонтів, яким 774 тисячі років, фото

Митники вилучили зуби мамонтів, які львів'янин намагався незаконно відправити до Болгарії під виглядом заготовок для рукоділля.

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Львівʼянин намагався відправити до Болгарії зуби мамонтів, яким 774 тисячі років. Він задекларував пластини як 13 «заготівок для рукоділля». Про це повідомляє Державна митна служба України.

Так, київські митники під час контролю міжнародного поштового відправлення, яке прямувало з України до Болгарії, виявили 13 пластин з оригінальним візерунком. Чоловік задекларував пластини як «заготовки для рукоділля».

За висновками експертів Національного науково-природничого музею, пластини – це 13 зразків, які виготовлено з 11 різних зубів мамонтів. Зуби зафіксовані епоксидною смолою та розрізані по горизонталі.

Мамонтам, яким належали зуби, було від 15 до 60 років - час, коли з’являються, стираються та замінюються корінні зуби цих тварин.

Геологічний вік цих знахідок варіюється від середнього плейстоцену до кінця плейстоценової епохи (до палеоліту), тобто 774 – 11,7 тисяч років тому.

«Внаслідок обробки зубів зруйнована їх первинна форма, відтак частина цінної інформації палеонтологічних зразків втрачена. Експерти зазначають, що такі дії несуть непоправну шкоду науці, адже втрачається цінна інформація про видове різноманіття хоботних в плейстоцені.

Попри це, об’єкти рідкісні, мають культурну, наукову, музейну та освітню цінність. Фахівцями рекомендуються до внесення до Музейного фонду України та/або Державного реєстру національного культурного надбання», — зазначили митники.

Стосовно відправника складено протокол про порушення митних правил. Зуби вилучено.

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