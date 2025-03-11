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«Заготовки для рукоделия» — львовянин пытался отправить в Болгарию зубы мамонтов, которым 774 тысячи лет, фото

14:45, 11 марта 2025
Таможенники изъяли мамонтов, которые львовянин пытался незаконно отправить в Болгарию под видом заготовок для рукоделия.
«Заготовки для рукоделия» — львовянин пытался отправить в Болгарию зубы мамонтов, которым 774 тысячи лет, фото
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Львовянин пытался отправить в Болгарию зубы мамонтов, которым 774 тысячи лет. Он задекларировал пластины как 13 «заготовок для рукоделия». Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Так, киевские таможенники во время контроля международного почтового отправления, которое направлялось из Украины в Болгарию, обнаружили 13 пластин с оригинальным узором. Мужчина задекларировал их как «заготовки для рукоделия».

По заключению экспертов Национального научно-природоведческого музея, эти пластины — 13 образцов, изготовленных из 11 различных зубов мамонтов. Зубы были зафиксированы эпоксидной смолой и разрезаны по горизонтали.

Мамонтам, которым принадлежали зубы, было от 15 до 60 лет — возраст, в котором у этих животных появляются, стираются и заменяются коренные зубы.

Геологический возраст находок варьируется от среднего плейстоцена до конца плейстоценовой эпохи (до палеолита), то есть 774 – 11,7 тысячи лет назад.

«В результате обработки зубов была разрушена их первоначальная форма, из-за чего часть ценной информации о палеонтологических образцах утрачена. Эксперты отмечают, что такие действия наносят непоправимый ущерб науке, так как теряется важная информация о видовом разнообразии хоботных в плейстоцене.

Несмотря на это, объекты редкие, имеют культурную, научную, музейную и образовательную ценность. Специалисты рекомендуют внести их в Музейный фонд Украины и/или Государственный реестр национального культурного наследия», — сообщили таможенники.

В отношении отправителя составлен протокол о нарушении таможенных правил. Зубы изъяты.

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таможня

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