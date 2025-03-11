Практика судов
  1. Видео
  2. / В Украине

Делегации Украины и США начали встречу в Саудовской Аравии, фото и видео

11:23, 11 марта 2025
В городе Джидда в Саудовской Аравии стартовали переговоры делегаций Украины и США.
Делегации Украины и США начали встречу в Саудовской Аравии, фото и видео
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Саудовской Аравии 11 марта начались переговоры между делегациями Украины и США. В городе Джидда уже встретились представители стран. Ключевыми темами встречи станут путь к миру и двусторонние отношения Украины и США.

Американскую сторону представляют госсекретарь США Марко Рубио и советник президента США по нацбезопасности Майк Волц, а украинскую: министр иностранных дел Андрей Сибига, глава Офиса президента Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.

Отметим, что Президент Владимир Зеленский не будет участвовать в переговорах. 10 марта он провел встречу с принцем Мухаммадом ибн Салманом в Саудовской Аравии.

Как известно, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что вопрос о приостановлении США военной помощи Украине может быть решен во время переговоров в Саудовской Аравии.

 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

США Украина война Саудовская Аравия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Зарплату работникам аппаратов судов, а также секретариатов ВСП и ВККС смогут увеличить за счет судебного сбора – Верховная Рада приняла закон

За счет поступлений от уплаты судебного сбора Кабмин сможет установить увеличенные коэффициенты для оплаты труда госслужащих в органах судебной власти, в том числе в секретариатах Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей.

Верховная Рада закрепила границы города Пустомыты Львовской области

Парламент принял постановление об изменении и установлении границ города Пустомыты Львовского района Львовской области.

Парламент принял закон о реформе госслужбы, который позволит повысить оклады работников аппаратов судов

По словам Дениса Маслова, принятый закон позволит поднять зарплату в аппаратах судов.

Верховная Рада приняла закон о реформе зарплат и премий чиновников

Реформа оплаты труда государственных служащих должна заработать с 1 апреля 2025 года — Верховная Рада приняла закон в целом.

Государственное бюро расследований проводит следственные действия в здании ВККС

Официальная причина пока неизвестна, однако вопросы возникли к заместителю председателя ВККС Алексею Омельяну.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Федорова
    Наталія Федорова
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Степан Шимків
    Степан Шимків
    суддя Рівненського апеляційного суду
  • Юрий Трясун
    Юрий Трясун
    член Етичної Ради