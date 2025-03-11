Делегації України і США розпочали зустріч у Саудівській Аравії, фото та відео

У місті Джидда в Саудівській Аравії стартували переговори делегацій України та США.

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У Саудівській Аравії 11 березня розпочалися переговори між делегаціями України та США. У місті Джидда вже зустрілися представники країн. Ключовими темами зустрічі стануть шлях до миру та двосторонні відносини України та США.

Американську сторону представляють: держсекретар США Марко Рубіо та радник президента США з нацбезпеки Майк Волц, а українську: міністр закордонних справ Андрій Сибіга, глава Офісу президента Андрій Єрмак та міністр оборони Рустем Умєров.

Зазначимо, що Президент Володимир Зеленський не братиме участі у переговорах. 10 березня він провів зустріч із принцом Мухаммадом ібн Салманом у Саудівській Аравії.

Як відомо, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що питання призупинення США військової допомоги Україні може бути вирішене під час переговорів у Саудівській Аравії.

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