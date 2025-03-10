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США можуть відновити військову допомогу Україні, — держсекретар Рубіо назвав умови

19:29, 10 березня 2025
Держсекретар Марко Рубіо вважає пропозицію часткового перемир'я недостатньою.
США можуть відновити військову допомогу Україні, — держсекретар Рубіо назвав умови
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Питання призупинення США військової допомоги Україні може бути вирішене під час переговорів у Саудівській Аравії. Такі сподівання висловив держсекретар США Марко Рубіо, повідомляє AFP

"Я думаю, якщо ми вийдемо звідти з гарною зустріччю, яка нам сподобається, і ми зможемо прозвітувати перед президентом, то, я думаю, будуть ухвалені рішення щодо паузи", - сказав Рубіо.

Рубіо також прокоментував перспективи припинення вогню в Україні, відзначивши українську пропозицію щодо перемир'я в повітрі та на морі.

"Я не кажу, що цього достатньо, але це саме та поступка, на яку ви повинні піти, щоб покласти край конфлікту", - зазначив держсекретар США.

Також Рубіо заявив, що робота над угодою по копалинах продовжується і що вона не обов'язково буде погоджена на зустрічі у вівторок.

Як відомо, у Саудівській Аравії  11 березня заплановані переговори української делегації з представниками США. 

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США Україна Рубіо

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